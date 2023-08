Cinco espectáculos formarán parte de la programación del FIT 2023 en el Gran Teatro Falla de Cádiz

Aunque hace unos meses tuvo lugar un primer adelanto de la programación del FIT 2023, en la que además se informaba de que Miguel Oyarzun dejaba la codirección de la cita, la oferta de la 38º edición del Festival Iberoamericano de Teatro continúa alimentándose y ya se conocen el número y los rótulos de las obras que coparán la cartelera del Gran Teatro Falla.

Así, serán cinco espectáculos los que compongan el programa confeccionado por su directora, Isla Aguilar, para el Falla. Cinco propuestas de diferentes estilos y dirigidas para distintos públicos entre las que se encuentra Muero porque no muero (La vida doble de Teresa), que fue objeto de censura, según su autor, en los Teatros del Canal, y Supernormales, una de las obras que este pasado mes de abril fue premiada en este mismo escenario durante la celebración de la gala de los Premios Max en Cádiz.

Muero porque no muero (La vida doble de Teresa), XXX Premio SGAE Jardiel Poncela, será la pieza que inaugure el 22 de octubre el programa del Festival Iberoamericano de Teatro en el coliseo de la plaza Fragela. Un estreno al que se suma el no poco atractivo de la polémica pues la obra del almeriense Paco Bezerra -no olvidemos, Premio Nacional de Literatura Dramática, Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca y Mención de Honor del Premio Lope de Vega, entre otros grandes galardones- fue calificada por Vox de "dañina y esperpéntica" y retirada de la cartelera antes de su estreno en los Teatros del Canal por decisión del consejo de administración de Madrid, Cultura y Turismo.

Con otra estela, una que, de nuevo, la trae a Cádiz, Supernormales llegará al FIT el próximo 25 de octubre. Y es que fue en este mismo Teatro Falla donde Iñaki Rikarte, su director, recogió el premio Max a la Mejor Dirección durante la gala celebrada en el pasado mes de abril.

El 29 de octubre será el turno de G.O.L.P.*, la segunda producción de De Teatro La María (Chile) y TEP (Portugal), dirigida por Gonçalo Amorim y Alexis Moreno. Una pieza de comedia negra distópica en la que un grupo de chilenos viaja hasta Portugal, que se ha convertido en la nación comunista más exitosa de la historia, con el fin de pedir ayuda para implementar este modelo de gobierno en Sudamérica y conseguir (por fin) una Constitución que traiga tranquilidad a un Chile agobiado por las constantes crisis sociales y pérdida de identidad. Sin embargo, el régimen comunista portugués los trata de manera severa y les niega cualquier ayuda a un pueblo que creen enfermo con “los vicios de una democracia hipócrita”.

El día 2 de noviembre estará en el FIT la conmemoración con la que Atalaya Centro TNT quiso conmemorar los 25 siglos del nacimiento de uno de los tres padres de la Tragedia Griega, Eurípides. Así, Elecktra 25, con dirección y dramaturgia de Ricardo Iniesta se podrá ver en Cádiz.

La programación del FIT en el Gran Teatro Falla culmina con Ofrenda para el Monstruo, con Alda Souza comandando esta idea y coreografía de Tamara Cubas que se materializa en una performance participativa que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre.

Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta en la taquilla del Gran Teatro Falla y en la web de bacantix.

Resto de programación

La 38 edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), que se celebrará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de este año, comenzará en la plaza de la Catedral con el espectáculo de gran formato Multitud, una pieza de participación ciudadana de la artista uruguaya Tamara Cubas que también trabajará con jóvenes en otra propuesta para el final del festival, Ofrenda para el monstruo.

También se ha avanzado ya que se presentarán los trabajos de los argentinos del Grupo Krapp o Marco Canale y de los mexicanos Teatro Ojo en diferentes espacios públicos; que la gaditana María Moreno presentará una obra en el Mercado y que estarán presentes las propuestas de Xavi Bobés, de Yinka Esi Graves, de los portugueses Formiga Atómica, del uruguayo Gabriel Calderón, del Colectivo Cuerpo Sur y de Manuela Infante.