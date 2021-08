Pepe Carabias: "Escojo mucho el trabajo porque quiero mantener la ilusión de los 16 años"

Cuando con apenas 16 años a Pepe Carabias le llegó su primera oportunidad profesional en el teatro, sus padres lo celebraron con un no, en principio, rotundo. Ante sus quejas, la madre se fue ablandando, "bueno, por una función no pasa nada...", pensó la pobre mujer a la que ni se le pasó por la cabeza que 58 años después su hijo continuara ejerciendo y amando la profesión de actor "como un adolescente".

Lo asegura con su voz cálida, expresiva, inconfundible -una voz con la que ha dado vida a la risa del Pájaro Loco, a Benji Price Paralotodo (Oliver y Benji), al Pequeño Saltamontes de Kung Fu- momentos antes de comenzar el rodaje en Cádiz del cortometraje Ana y el árbol, un "pequeño gran proyecto" con personajes reales y marionetas sustentado por la asociación Márgenes y Vínculos que busca concienciar sobre la lacra de los abusos sexuales a menores y en el que participa "con un papel muy pequeñito".

"Me llamó Jesús Toledo (de la empresa gaditana Puppets) para participar en la película porque él me admira mucho ya que está enamorado del mundo de Jim Henson y sabe que soy el único actor español que ha trabajado con él y a quien le han hecho un muppet, además a la medida de mi brazo", rememora Carabias que estuvo "en Londres y Nueva York entre 1983 y 1984" con el influyente diseñador de marionetas quien "personalmente me enseñó el manejo del muñeco", dice antes de meterse por un momento en la piel de gomaespuma de Pepe Soplillo para recordarnos aquello de "¿qué es el viento?, ¡las orejas de Pepe Soplillo en movimiento!", ríe.

Y es que este entrañable muñeco del programa infantil El Kiosco es uno de los personajes "más queridos" a los que ha puesto voz el actor. "También le tengo una cosa especial a Benji y a Hugo, que me contrató Valerio Lazarov para Telecinco y con él hacíamos hasta el Telecupón con Carmen Sevilla y Agustín Bravo y Hugolandia en directo todos los días con Beatriz Rico. "¡Hola colega, jujuju!", recrea Carabias al simpático duende reconocible para toda aquella generación que fue niña en los 90.

Pero si hay un papel que al actor le haya dado "muchas satisfacciones" profesionales y personales es el del patriarca gitano (vulgo el papa gitano) que interpretaba para el dúo cómico Cruz y Raya. "Y no sólo porque estuve muchísimos años haciéndolo sino porque allá donde voy que haya una comunidad gitana me reciben y me celebran con un cariño y con un respeto enorme. Nunca he sentido, y nunca me ha llegado, que molestara a nadie con ese papel sino, al revés, siempre me han animado mucho y yo le estaré por ello enormemente agradecido a toda la comunidad gitana", dice el hombre de la voz de tantas animaciones que ama a este personaje físico que, sin embargo, no tiene voz. "Sí, es curioso..."

En Ana y el árbol, cuya grabación se ha extendido durante toda la pasada semana en Cádiz vuelve a tirar de voz y mutar de piel, esta vez, la de un gusano que se le aparece a Ana, (con la voz de la actriz Ana Fernández) en el árbol (un flamboyán al que escucharemos hablar con la voz de Fernando Tejero) que también protagoniza esta historia en la que participan actores como Alejandra López Segovia y Nacho Guerreros, que darán vida a los padres de la niña protagonista. "La motivación de este proyecto, la de ayudar a los menores que han sufrido abusos, me parece un tema en el que hay que involucrarse, así que yo, que además procuro por todos los medios ayudar a la infancia, tenía que participar aunque fuera de manera modesta. Bueno, y además en Cádiz...".

Porque Carabias sólo tiene palabras bonitas para la ciudad, y para la Bahía, no en vano, forma parte de una de esas generaciones que lleva con orgullo que hizo la mili en San Fernando, bueno, en su caso, "el campamento militar". "Imagínate... Con 20 años y en Cádiz... madre mía", ríe Carabias que por su expresión no lo tuvo que pasar nada mal. "Y luego he venido infinidad de veces a trabajar en el teatro, en rodajes y de vacaciones, por supuesto, es un placer para mí venir a Cádiz. Bueno, y tengo una experiencia maravillosa que fue cuando hace unos años (2014) me invitaron a abrir con Cinecito (la mascota de los cines entonces) la Cabalgata de los Carnavales. Ahí estaba Pepe Carabias montado en un descapotable, saludando con un sombrero y recorriendo Cádiz... Qué maravilla... Ojalá me inviten otra vez a vuestros Carnavales", lanza el guante el intérprete que siempre prefiere quedarse "con los buenos momentos que con los malos, que también ha habido en tantos años".

Los últimos, de hecho, son los que hemos compartido toda la humanidad por culpa de "este maldito bicho" que se ha llevado por delante a "íntimos amigos y compañeros de profesión" de Carabias, dice el artista visiblemente emocionado. "Y, con todo, puedo decir que yo no lo he pasado tan mal en cuanto a que, hasta ahora, ni yo ni mi mujer, mi mi hija, ni mi nieta hemos enfermado, pero he perdido a mucha gente querida..."

El teléfono tampoco ha sonado tanto como antes "pero ni siempre que suena digo que sí", asegura el madrileño que reconoce que "si el proyecto no me gusta, si los compañeros no me gusta o no me gustan las circunstancias, no lo acepto". "Yo escojo mucho el trabajo porque creo que lo que tengo que hacer es mantener la ilusión de mis 16 años".

Esos en los que estudaba en el instituto de San Isidro de Madrid cuando se creó "un cuadro artístico que dirigía Antonio Ayora, el profesor de literatura". "En ese cuadro artístico estábamos, ¡cuidado!, Emilio Gutiérrez Caba, Manolo Galiana y yo, que era yo un poco más joven que ellos. Empezamos a trabajar ahí y por un milagro de dios a los 16 años necesitaban un jovencito para protagonizar una obra de teatro y me dijeron Pepito, quieres hacer teatro, pero teatro de verdad..."

Y ahí llegó el primer no de los padres, el segundo sí y esos 58 años dedicándose "sin parar al mundo del teatro, de la televisión, del cine, del doblaje, de la publicidad, de los guiones...", enumera Carabias al que últimamente hemos podido ver en los cines en Urubú de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador. "Tengo un gran recuerdo del rodaje en la selva amazónica donde había unos mosquitos y unos bichos más grandes que yo", bromea ("¡que no, que es en serio!") el artista que avisa que la tercera parte de la trilogía Ekipo Ja, con Juan Muñoz, está en marcha ("tenemos todo, sólo nos falta lo menos importante, el dinerito") y que anda cuajándose "una serie de televisión también muy bonita, pero dice mi mujer que de los proyectos que no están firmados no hay que hablar porque se gafan".