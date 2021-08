Un emocionado equipo comienza el rodaje de 'Ana y el árbol', un corto contra la violencia sexual sobre los menores

Ana y el árbol, el cortometraje con el que la Fundación Márgenes y Vínculos ahonda en su trabajo contra la violencia sexual sobre los menores, ha logrado implicar personal y emocionalmente al equipo que dará vida a este "pequeño gran proyecto" cuyo rodaje ha comenzado este lunes en Cádiz. Para muestra, el tono de la rueda de prensa previa a la grabación en la que algunos de los actores de la cinta como Alejandra López Segovia, Pepe Carabias y Nacho Guerreros han visibilizado con palabras la misma emoción que se le escapaba al productor Jesús Toledo por los ojos.

Y es que el director de Puppets Marionetas no pudo reprimir las lágrimas durante la primera jornada de rodaje de la película basada en el cuento del mismo título del educador de Márgenes y Vínculos Juan Jesús Cardoso que cobra vida con un cortometraje donde marionetas y personajes reales indagan a través de una fábula "al estilo de Alicia (en el país de las maravillas)", adelanta Toledo, en el paralizante sentimiento de culpa de las víctimas.

Una producción dirigida por el gaditano Sergio Medina donde también participan los actores Fernando Tejero, Ana Fernández, el manipulador y diseñador de marionetas Steve Allen (colaborador del mítico Jim Henson), el especialista en animatrónica Javier Coronilla (Star Wars, Un monstruo viene a verme, 30 monedas), el guionista Paco Campano y los músicos Pablo P. García y la gaditana Merche, autora e intérprete de la canción principal de Ana y el árbol.

"Sin querer desmerecer a otros proyectos en los que he participado, sí puedo decir que sin duda éste es el más bonito que me han ofrecido. Ni siquiera me leí el guion para decir sí porque considero que este tema tan oscuro y tan grave es necesario que sea visibilizado, pero cuando es que cuando lo leí me encantó como está contada la fábula", ha asegurado Guerreros (cuyo rostro se popularizó en televisión con el personaje de Coque en La que se avecina) que también valora la oportunidad "de trabajar por primera vez con marionetas" y de, "como decía Nina Simone", cumplir con esa otra misión del artista de implicarse "en los problemas sociales que nos ha tocado vivir".

Guerreros lo hará como padre de la niña Ana, de la que abusa sexualmente un amigo cercano de la familia. La madre de la pequeña protagonista de esta historia estará encarnada por López Segovia, que también ha confesado estar "muy emocionada" por estar "en un proyecto tan bonito y tan grande hecho en mi tierra". "Un proyecto donde hay talento, que está muy bien organizado y arropado y donde sólo me encuentro con gente amable. Tengo mucha suerte de participar en Ana y el árbol y en ser parte de lo que cuenta, de la importancia de cuidar a nuestros menores, de señalar que no hay que señalar y, sobre todo, de la culpa".

Participación que para el veterano Pepe Carabias es "hasta egoísta". "Soy abuelo. Tengo una nieta de 8 años y, encima, cuando me presentaron a la niña que al final encarna a Ana (que es en buena parte de la cinta una de las marionetas) me recordó mucho a ella... Mi papel es muy pequeñito, le pongo voz a uno de los muñecos, cosa que podría haber hecho desde Madrid pero yo tenía que estar hoy en Cádiz, encontrarme con el equipo, reencontrarme con Steve Allen, con el que coincidí en Londres cuando él era un chaval, que tenía solo 17 años... Es muy bonito todo lo que se está haciendo con este corto... Decía mi padre, que era un hombre muy sabio, que todo lo que se hace con amor no puede salir mal. Y ya ven cuánto amor hay aquí", acertaba el único actor español que ha trabajado con Jim Henson.

Steve Allen, en la que ha sido la cuarta visita a una ciudad de la que le gusta "todo" ("la calidez de la gente, la comida, la bebida y, sobre todo, trabajar con gente con pasión", enumera), tampoco se lo pensó dos veces cuando recibió el guion que le envió Jesús Toledo, gran admirador de su trabajo con el creador de los muppets. "En cuanto lo recibí me volqué con este proyecto que considero muy necesario y a pesar de que mi mujer está delicada, ella también me animó a que tenía que participar y estar aquí en Cádiz", ha explicado el creador -diseñador de, entre otros muñecos, algunos de los Fraggle Rock- que llego a la ciudad el 29 de julio y se quedará hasta el 9 de agosto.

El rodaje

El cortometraje Ana y el árbol comienza su rodaje este lunes 2 de agosto en localizaciones gaditanas como el Parque Genovés. El pulmón verde del casco histórico, la plaza de Argüelles y el interior de algunas viviendas de Cádiz, pero también de El Puerto, conforman las localizaciones de la cinta.

"La grabación con actores se realizará en estos primeros días mientras que a partir del miércoles se harán las escenas con las marionetas", precisa Jesús Toledo sobre el cortometraje en el que Ana, una niña que acaba de cumplir 9 años, carga sobre sus hombros con una culpa que no es suya pero que la oprime y la aísla de su mundo hasta que un día, bajo la copa de un árbol del parque donde juega brota una voz (y un personaje) que habla con ella...

"No queremos desvelar mucho más de la historia", se disculpa el director de Puppets Marionetas que desde el pasado año empezó a colaborar con la Fundación Márgenes y Vínculos para poner en pie un proyecto que aglutinara la experiencia de la entidad con 25 años de trayectoria en la prevención, evaluación y tratamiento de la violencia sexual ejercida contra los menores. "Nuestro equipo necesitaba herramientas a nivel pedagógico para tratar este tema pero es que el resultado es algo novedoso, algo diferente", ha explicado el director de la Fundación, Francisco Mena, que reconoció a su subdirector, José Ángel Ponce Lara, su papel protagónico en esta alianza con la empresa cultural Puppets.

Mena -que estuvo en la rueda de prensa celebrada en el Colegio Mayor de la Universidad de Cádiz y presidida por el vicerrector de Cultura de la UCA, José María Pérez Monguió- quiso también señalar la importancia de la prevención y tratamiento adecuado de los menores que son víctimas de abusos, "1 de cada 5, de ellos, un 80% niñas", ha precisado alabando además la labor de su equipo del que ha salido el cuento que da origen al cortometraje Ana y el árbol, al que se han sumado "importantes patrocinadores y colaboradores" y al que todavía puede apoyar cualquier persona a través de una campaña de crofounding a la que se pueden sumar en la página web de anayelarbol.com

Además de como material pedagógico para que los equipos de Márgenes y Vínculos trabajen en colegios e institutos, el corto Ana y el árbol emprenderá el recorrido por festivales para llegar a un público más amplio. "Esperemos que en diciembre pueda estar listo para iniciar ese recorrido de cara al año que viene", valora Toledo.