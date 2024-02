El dramaturgo gaditano Jesús Torres, premiado en un certamen en Argentina

La Facultad de Filología de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), en asociación con el Centro de Documentación María Elena Walsh y con el auspicio de la Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura han otorgado el tercer Premio Hispanoamericano de Dramaturgia al autor gaditano Jesús Torres por su texto 'El chico que se perdió en su propia habitación'. Torres, único español premiado en esta edición del certamen, es miembro del grupo El Aedo Teatro.

Jesús Torres (Cádiz, 1983) es actor, director y autor de teatro para jóvenes y su trayectoria es reconocida por el público y la crítica, apoyado por trabajos como 'Puños de harina', con el que obtuvo el Premio AutorExprés de Teatro 2019 otorgado por la Fundación SGAE, o 'El monstruo de White Roses', un thriller teatral que estrenó recientemente en la Feria de Teatro de Andalucía.

El texto premiado cuenta la historia de Gregor, un joven de 16 años que decide vivir encerrado en su habitación (haciendo referencia a la Metamorfosis de Kafka) y comunicarse con el mundo exterior a través de redes sociales. Gregor siente que su madre es un viejo aparato de radio y él es un ordenador de última generación: están condenados a no enterarse. Gregor se siente solo en el mundo y piensa que no encaja ni en su familia ni en su instituto. Por eso, Gregor decide poner en manos de las redes sociales la decisión más difícil que jamás ha tomado: si merece vivir o, por lo contrario, debe hacer un 'Game Over' en su propia vida.

El autor ha contado con la complicidad del Teléfono de la Esperanza, que ha colaborado en el proceso de escritura y montaje del espectáculo.

En palabras del gaditano Jesús Torres, el texto premiado es "una obra para jóvenes que todo adulto debería leer. Es una ventana al interior de mi yo adolescente y al de miles de adolescentes que se han sentido solos o solas y que sienten no encajan. En un mundo tan conectado y tan abierto como en el que vivimos hoy en día, es muy fácil perderse en tu propia habitación, no encontrarte, no saber quién eres. El texto habla de identidad sexual, de los cambios que nuestro cuerpo adolescente sufre y que nadie se detiene en explicarnos. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en cuanto al autoconocimiento y a la salud mental”.

La compañía El Aedo, de hecho, quiere visibilizar con esta obra el preocupante aumento de casos de trastornos mentales y tentativas de suicidio entre la población joven, y la falta de presupuestos que los gobiernos destinan a la salud mental en todo el mundo. "Pero, sobre todo, con 'La metamorfosis de Gregor' pretendemos normalizar la conversación sobre el bienestar mental. No podemos mirar para otro lado. Es necesario verbalizar estos trastornos, no banalizar algunas conductas de la juventud y formarnos en salud mental para prevenir o anticipar algunos riesgos. Las personas adultas y profesionales de la enseñanza debemos estar preparados para educar en emociones", explica la compañía en un comunicado de prensa.

El anterior montaje de El Aedo, ‘Puños de harina’, Finalista en los Premios MAX 2021, ha sido reconocido con el Premio Teatro Autor Exprés 2019 de la Fundación SGAE, que ha editado y publicado el texto, así como el Premio Nazario 2020 a Mejor Espectáculo del Festival Cultura con Orgullo de Sevilla. La obra reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. 'Puños de harina' es un espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública y estará en escena del 1 al 10 de marzo en la Sala Mirador de Madrid.