El coronavirus provoca la segunda suspensión del concierto de Martirio y Chano Domínguez en el Falla

Segunda cancelación del concierto de Martirio y Chano Domínguez en el Gran Teatro Falla en lo que va de año. Si en la temporada de primavera fue el confinamiento y el cese de cualquier actividad considerada no esencial decretado por el Gobierno central, en la que como ahora se ha vuelto a incluir la cultura, en esta ocasión ha sido el restrictivo horario establecido por la Junta de Andalucía, que obliga a parar la actividad social y de ocio a las seis de la tarde. El concierto estaba incluido, con el Ayuntamiento como organizador de este espectáculo, en la 18 edición del Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla, pero su celebración no ha podido ser trasladada a las cuatro de la tarde como en la mayoría de los conciertos del festival, tal y como ocurrió el pasado sábado con la actuación del bailaor Edu Guerrero en el falla, también incluida en el festival y organizada por el Ayuntamiento de la capital.

El consistorio ya anunció hace unos días que en sus espectáculos suspendidos el dinero de las entradas se devolvería automáticamente por el mismo canal por el que fueron adquiridas.

Y es que tras casi 15 años sin grabar nuevo material, Martirio y Chano se juntaban ahora para recordar al gran pianista e interprete cubano Ignacio Villa 'Bola de Nieve'. Icono en los países de habla hispana, Bola era un talentoso pianista y extraordinario interprete que cantaba a los asuntos del amor y del humor. Ternura, pasión, desencantos amorosos pero también mucho humor, es lo que encontraremos en este nuevo espectáculo de la cantante onubense y el pianista gaditano.

El concierto 'A Bola de Nieve', a dúo entre Martirio y Chano Domínguez al piano, está basado, según la cantante, en el repertorio del gran cantante, pianista y compositor cubano Bola de Nieve, "uno de los músicos más geniales que ha dado la Isla de Cuba. En Bola, sobresale la ternura y la expresividad, la pasión, el sentimiento descarnado, sin adornos ni purpurina, llegar al fondo del alma con la voz y el piano, para revolucionar los sentidos y las emociones".