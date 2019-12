Coque Malla (Madrid, 1969) está de gira con su último trabajo y el próximo sábado recalará en Cádiz, en la Sala Momart de la Punta de San Felipe. Será con ¿Revolución?, donde se anuncia un repertorio que abarca todos los espectros musicales.

–Dice la promoción que esta gira llega a las ciudades que ama. Y ahí está Cádiz.

–Bueno, hemos tenido mucha relación con Cádiz durante muchos años. En una etapa un poco dura del trayecto, entre Los Ronaldos y cuando mi carrera en solitario empezó a caminar por sí sola, hubo ahí una etapa muy hippy y muy hermosa, donde fuimos mucho a Cádiz, a Jerez, sobre todo a Jerez y a Zahara de los Atunes. Íbamos todos los veranos con un dueto que se llamaba Las Mentiras, hicimos grandes amigos en esa época, y a Cádiz lo relaciono con esa época, que fue tan dura pero también libre y hermosa.

–Las últimas actuaciones en Cádiz han sido en la terraza del Parador y durante los Carnavales, ambos al aire libre; ahora es en la sala Momart, un recinto cerrado. ¿Condiciona mucho el escenario a sus conciertos?

–La verdad es que de momento, no. Hemos armado un show que tiene una duración y una estructura y, de momento, lo estamos haciendo allá donde vamos. Hombre, no hemos hecho ningún concierto al aire libre. Cuando ya arranquen los conciertos al aire libre, festivales y tal, para empezar el tiempo es más reducido en un festival porque tocas con otros grupos, y habrá que reajustar el show. Pero no, el show que estamos haciendo en los teatros y en las salas es el mismo que vamos a hacer en Cádiz, es un show largo y en el que pasa de todo. Arranca de una manera, hacia mitad se relaja, luego se dispara hacia arriba. Es un show muy dinámico.

–¿Le apetecía darle ese ritmo?

–Sí, claro, es como escribir una historia. Cuando me siento en mi despacho a diseñar el show que voy a hacer en una gira, es casi como si estuviera escribiendo un cuento. Empieza con el público entrando en la sala, la música que suena de fondo, es todo un viaje. Yo intento que los conciertos sean como un viaje, y escribirlos, diseñarlos, es apasionante.

–La gira se llama ¿Revolución?, una palabra que se puede identificar con una especie de cambio radical. ¿Hay un cambio en Coque Malla, algún giro radical?

–Yo creo que radical, no. Creo que de una forma natural voy aprendiendo cosas en la música, creo que nunca voy a dejar de aprender, jamás hubiera pensado yo antes de hacer El último hombre en la tierra que iba a hacer un disco como ese, con tantos arreglos sinfónicos, tan complejo, con esas estructuras tan poco habituales en el pop y en el rock. Y lo hice, lo hice porque aprendí y porque di un salto y me metí en esa aventura. Nunca voy a dejar de aprender ni de avanzar hacia delante, pero tampoco creo que sea un cambio tan radical con El último hombre en la tierra. Creo que sí, que hay un salto, que hay canciones diferentes y sonidos diferentes, pero no sé si tan radical.

–¿Se plantea volver al cine?

–Bueno , si aparece un proyecto maravilloso y tengo tiempo para hacerlo, porque lo de la música cada vez me ocupa más tiempo, cada vez cuanto más éxito hay, menos tiempo hay para otras cosas. Pero bueno, me encanta el cine. Es una cosa que tienes que cuidar, que tienes que estar encima, y yo estoy con la música.

–¿Lo echa de menos entonces?

–No demasiado, la verdad, no es una cosa que piense. Me alegraría si de repente apareciese un proyecto maravilloso en cine, me alegraría mucho. Pero no es algo en lo que yo esté pensando, para nada.

–De momento, mejor combinar música y cine como en su canción de Campeones que logró el Goya.

–Claro, eso es.