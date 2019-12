Coque Malla, uno de los camaleónicos hijos que ha engendrado el rock and roll español, estará el próximo 28 de diciembre en Cádiz, en la Sala Momart, para presentar su último trabajo, que lleva el llamativo nombre de ¿Revolución?

Después de más de treinta años de carrera, primero con Los Ronaldos y desde 1999 en solitario y construyendo un sonido propio cada vez más ambicioso y complejo, el músico se lanza ahora a un repertorio que contiene todos los espectros musicales, como había conseguido Radiohead en su último trabajo.

Ese, según Malla, era su punto de partida sónico: “Quería mezclar las grandes canciones que me estaban saliendo, tipo La señal o Me dejó marchar, que suena a clásico de Sinatra, casi, con lo que ya habíamos incorporado, que eran las cuerdas, el sonido cercano a la banda sonora, pero también introducir lo bailable, la electrónica y mucho ruido, mucha guitarra, aunque eso ha quedado más diluido”, explica el músico según ha difundido su agencia de representación.

Así, actualmente, Malla se encuentra inmerso en ¿Revolución Tour?, la gira de presentación de este disco con varios no hay entradas ya a sus espaldas, como en Sevilla o A Coruña, y que llegará a Cádiz el día 28 (las entradas ya están a la venta en la web de eventbrite.es). “Es la gira más apetecible que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina”, asegura.