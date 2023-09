“Es más fácil contar una historia con la emoción de la música que con palabras”

El Teatro Falla abre temporada el próximo jueves con el musical ‘El tiempo entre costuras, una ambiciosa y exitosa adaptación de la novela de María Dueñas de la que se ofrecerán seis funciones en Cádiz hasta el domingo. El compositor onubense Iván Macías es el responsable de la música de esta producción.

–A Iván Macías se le define en internet como “creador de musicales de éxito”. ¿Da satisfacción ese elogio, esa etiqueta?

–Las etiquetas o los titulares los ponen otras personas. Pienso que para crear un musical de éxito tienen que darse muchos factores y un equipo muy grande, que creo que es una de las virtudes que hemos conseguido: aunar un equipo creativo y de producción muy potente. Pero es cierto que hay mucha satisfacción y mucho orgullo, muy contento de lo que se está consiguiendo con el teatro musical, con nuestros títulos y con nuestro trabajo.

–Entiendo que el éxito de ‘El tiempo entre costuras’ se debe a esa suma de factores de la que me habla, pero se trata de un musical: el texto será importante, la puesta en escena, el vestuario, pero al final al espectador se le anuncia un musical. No sé si buena parte del éxito recae en la parte musical.

–La música es una parte importantísima y al final, sí es verdad que en la parte creativa yo lidero un poco todo ese proyecto. Y es importante sobre todo por la credibilidad que da en estos proyectos que personas como Ken Follet, Noah Gordon o María Dueñas confíen en mí. Todo forma parte de ese engranaje. No podríamos hacer ‘El tiempo entre costuras’ si María no hubiera escrito esa novela, si Noah no hubiera confiado en nosotros... Por eso digo que es muy importante el equipo, pero evidentemente es un musical. Y es un musical donde hay mucha música, donde es importante la partitura y me siento responsable. Al final, se trata de aunar, de confiar en el talento de todos, uno solo no va a ningún lado.

–¿Qué busca Iván Macías cuando se enfrenta a un texto de estas características?

–Si hablamos de ‘El tiempo entre costuras’ se trata de intentar ser muy fiel a un relato, ser muy fiel a un autor, a una historia e intentar ver las distintas capas de los personajes y qué quería transmitir el autor, en este caso María Dueñas, con la novela y cómo podemos acompañar ese viaje con la música. Tenemos dos horas y media para contar la historia y hay que resumir muchísimo. Pero sí es cierto que la música viaja muy rápido, y es más fácil contar una historia con la emoción de una música que, a veces, sólo con la palabra. Nosotros tratamos de ser muy fiel y de navegar por las hojas de la novela buscando resquicios del propio autor más allá de la novela. Creo que lo bonito es darle vida a esos personajes e intentar que el autor o la autora digan: “Esto es lo que yo habría escrito si hubiera hecho un musical”. Ese es el objetivo.

–¿Y la melodía bulle en su cabeza cuando va leyendo el texto o necesita más de reposo?

–Pues mira, en esta obra salió muy rápido. Los temas principales salieron muy rápidos porque me enamoré absolutamente de la novela. Y salen porque has dedicado muchas horas a leer el libro con un piano delante. Das con el ambiente, la atmósfera, el sonido... Cuando te sumerges, la música fluye.

–¿La música también tiene que adaptarse a las tres localizaciones de la novela: Madrid, Tánger y Lisboa?

–Realmente, yo no lo he tratado así. Sí que hay una diferenciación muy clara del mundo Tánger, del mundo árabe, y luego tenemos el mundo europeo con España y Portugal. Lo que sí se trata en la novela, en lo que hay un cambio en la música, es que estamos hablando de la España del estallido de la Guerra Civil y de después de la Guerra Civil. Ahí sí que hay una diferenciación, una evolución en la música; la música nos acompaña en este viaje histórico con todo el proceso de transformación de nuestro país.

–Pero no en los escenarios grandes.

–No. Quizás en Lisboa nos encontramos un poco más con música de jazz, una influencia que estaba prohibida en España en aquella época. Hay muchos retazos y mucha investigación y en cómo contar la historia y apoyarla, pero Lisboa y Madrid eran ciudades hermanas.

–¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido que ser superada en esta adaptación?

–En la producción global sí que son los tres escenarios, cómo hacer viajar a la gente por las tres ciudades y a una velocidad vertiginosa como se cuenta la historia en el teatro. El título de la novela obliga a que la gente tenga que ver un vestuario increíble, y el trabajo que ha hecho Lorenzo Caprile es maravilloso. Y la protagonista sufre muchos cambios de vestuario, de peluquería, de maquillaje... y en segundos. Tiene a veces 20 segundos para cambiarse de vestido completamente, y hay un gran equipo detrás. Todo eso era muy complicado. Luego, a nivel musical estamos hablando de un musical español, con una historia de una autora española que en gran parte transcurre en España y que cuenta un acontecimiento tan importante como la Guerra Civil y la posguerra. Y hemos incorporado a la partitura, con un conjunto de siete músicos, una gran novedad: una guitarra española que no suele estar en los musicales y que le da ese color especial. Además, hemos incorporado un tanguillo de Cádiz. Son apuestas arriesgadas que ante el público funcionan.

–¿El espectador que vaya a ver ‘El tiempo entre costuras’ tiene que ir despojado de algo, de la novela, de la serie de televisión?

–Nosotros respetamos el libro. La serie cuenta la historia de otra manera, con muchas licencias, pero nosotros respetamos el libro cien por cien, de forma que a los lectores del libro les va a sorprender la fidelidad absoluta y los que han visto la serie van a vivir de otra manera la historia de Sira Quiroga. La gente tiene que ir a disfrutar de esta historia de un feminismo del de verdad, del puro, con la historia de una mujer increíble en una época que ha sido relevante para este país. Somos lo que somos por lo que hemos vivido, forma parte trascendente de nuestra historia.

–Andaluz de Moguer, ¿influye esa condición en su música, ha influido en su carrera musical?

–Yo soy pianista y tengo la influencia hispana, de mis profesores españoles. Soy de Huelva, mis padres son músicos, soy absolutamente admirador de Falla y de su música. Al final, el lenguaje que se crea en el teatro musical es distinto pero es obvio que si no fuera de Huelva, igual no se me hubiera ocurrido meter un tanguillo en la obra.

–Dijo en la rueda de prensa de presentación de la obra que es aficionado al carnaval de Cádiz.

–Al final, todos los compositores nos nutrimos en parte del folklore, que es la voz de un pueblo. Y el Carnaval de Cádiz más allá de que tiene autores increíbles y cosas únicas, esa pasión que se ve en el escenario a mí me encanta. Además, lo he seguido siempre desde niño, siempre me intereso ver las rondas finales, las chirigotas, los coros.

–¿Proyectos de futuro?

–Hay muchos proyectos por delante. El que se puede desvelar es el de ‘Los pilares de la tierra’, que por fin se estrena el año que viene. Es una historia maravillosa. Nosotros buscamos grandes historias; grandes títulos pero grandes historias. Y cada personaje de ‘Los pilares de la tierra’ se merece un musical.