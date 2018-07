-¿cómo está yendo la gira de conciertos, ese piel con piel de '40 Quilates'?

-Está siendo súper emocionante porque a través de este ramillete de canciones, que vienen de vivencias muy personales, muy fuertes, ves que el público se mete en cada historia, se mete en la piel de cada situación... Realmente es que pienso que este es un concierto de sensaciones, de dejarse llevar por los detalles, sobre todo, en el apartado musical, que especialmente hemos mimado mucho... Y yo creo que eso al final va, como las gotitas de lluvia sobre la tierra, van calando cada detallito, cada pincelada, hasta que llegamos al clímax que es donde ya la gente termina ya de emocionarse tanto como me emociono yo.

-¿Algún momento de lo que lleva de gira que se le haya quedado grabado?

-Es que creo que han sido conciertos todos muy emotivos e inolvidables... Bueno, el último en el Maestranza fue increíble, no paraba de acercarse gente a pie de escenario para decirme que venían de Miami, de Buenos Aires, de Serbia sólo para mi concierto, y eso te emociona mucho. O el de Barcelona, en el Liceo, que cuadró con un momento convulso en la ciudad, aunque todavía lo está siendo, pero tú llegar con tu música muy española y estando todo tan candente y encontrarte con un concierto tan bonito, con un público muy cariñoso y respetuoso... La verdad que para mí fue muy especial ese buen recibimiento.

-La música, que está por encima de diferencias

-Es que parece que los artistas estamos nadando a contracorriente de lo que está ocurriendo no sólo en España sino en Europa, que parece que va hacia la disgregación y hacia hacernos sentir que estamos en un mundo extraño. Cuando realmente es más fácil, que se trata de romper las barreras porque al final todos somos un solo pueblo que pertenece al mismo planeta y hemos de pensar que lo más importante es el ser humano, el que tenemos enfrente, esté o no en otro país. Y resulta que los músicos y la gente del teatro parece que estamos tendiendo al abrazo más que a la disgregación y tenemos que seguir en ese camino porque lo que está sucediendo en Europa y en buena parte del mundo no tiene lógica.

-Cuando presentó este disco el pasado año dijo que había mucha Ana en él. ¿Ha sido más difícil enfrentarse al público desde esa dosis mayor de yo?

-Quizás lo que ha sido más complicado es darle forma al porqué están estas canciones y que el público entendiera esto. Este es un concierto en el que voy recordando momentos de mi vida artística porque con este 40 Quilates también celebro mis 25 años de carrera. Entonces, hago un recorrido por las diferentes etapas de mi carrera pero también quería que estuvieran gran parte de las canciones nuevas de este disco. Pues explicar esto al público es lo que más preocupaba pero al final fluye de una manera muy natural porque es un concierto muy natural hasta musicalmente, con ritmos con los que la gente me identifica aunque también hay sorpresas, hay momentos donde hay aventura musical pero siempre muy pegada a lo que son mis raíces y mis influencias musicales que también las voy contando en el concierto para que puedan comprender esa mezcla de estilos y de temática.

-¿Cuáles son las imprescindibles, sus canciones banderas?

-Pues además de María se bebe las calles o el homenaje a Camarón que me escribió Sabina, Cómo te extraño, hay una que parece que no pero con el tiempo ha quedado, me refiero a Lejos de Lisboa. También hay otras canciones que no han sido escritas para mí pero que se han quedado conmigo como la Malagueña salerosa, Gracias a la vida... Hay canciones que me han marcado muchísimo como éstas y aunque no sean para mí, aunque las canciones al fin y al cabo son de todos, éstas son importantes para mí y creo que para mi público también. ¡Bueno! Y siempre retomo la copla, porque es el género con el que yo comencé y aprendí a cantar y también es primordial que esté presente en los conciertos en dosis importantes.

-¿Es esta cita con el poblado de Sancti Petri un poquito especial y cómo valora este nuevo festival en la provincia?

-Con la iniciativa del festival estoy muy contenta porque supone un refresco para la provincia en lo cultural y en lo musical y una manera más de fomentar un turismo no sólo de sol y playa sino de turismo cultural. Así que les deseo toda la suerte del mundo a la gente de Concert Music que sé que están trabajando con mucha pasión en este festival. Y, bueno, sobre mi concierto en concreto, ya estoy muy nerviosa y tengo muchas ganas de subirme al escenario y de disfrutar una noche bonita porque en Cádiz siempre son noches muy bonitas.

-Cuando grabó '40 Quilates' cumplía usted los 40 años. ¿Ha tenido algún síntoma de la renombrada crisis de la edad o todo eso es un mito?

-Pues ya los he pasado y te puedo asegurar que para mí no ha supuesto ningún altibajo, de hecho, todo fue alti. Me siento llena de energía, con ganas de hacer cosas nuevas, de inventar, de crear y de reírme y de seguir adelante con esta profesión tan bonita.

-Pensando ya en nuevo disco, ¿quizás...?

-Pues sí, algo tengo ya en mente aunque todavía no he concretado... Pero sí estoy ya pensando en él, voy haciendo ya mis llamadas de teléfono y teniendo mis charlitas con gente de mi confianza para ver por dónde podemos ir respirando aunque todavía queda tiempo ya que la gira de 40 Quilates sigue y tenemos fechas hasta para el próximo marzo, abril... Pero bueno, no está demás ir pensando, hay que aprovechar esos momentos cuando las cabezas no paran.