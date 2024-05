El concurso de fotografía ‘Europa se siente en Chiclana’ se celebra hasta el próximo 25 de mayo. El objetivo de esta iniciativa es la puesta en valor de cualquiera de las intervenciones vinculadas a los Fondos Europeos que se han llevado a cabo en Chiclana durante los últimos años. Esta actividad se celebra con motivo de las jornadas ‘Europa se siente’, para impulsar el conocimiento entre la ciudadanía de las inversiones que se realizan en el municipio con ayuda de estos fondos.

El tema del concurso es libre, pero es importante promover en la imagen alguno o varios de los valores que fomenta la Comunidad Europea, como son la promoción de la paz, el desarrollo sostenible, la calidad medioambiental, la justicia y protección social, la riqueza y diversidad cultural, etcétera...

“Se trata de una de las actividades que se desarrollarán con motivo de las jornadas de ‘Europa se siente’, pero para nosotros es importante porque es la mejor manera para que la ciudadanía sepa la inversión que se ha realizado en la localidad con fondo europeos y todo lo que hemos podido hacer gracias a esa inversión”, ha señalado la primera teniente de alcalde, Ana González, que también ha invitado a “los chiclaneros y chiclaneras a participar y disfrutar de este certamen que ponemos en marcha”.

Este certamen se desarrolla en el ámbito de las inversiones europeas en la ciudad, por tanto, las fotografías siempre deberán desarrollarse en una de las siguientes ubicaciones: Puente y fuente del VII Centenario, Torre-Mirador Cerro del Castillo, Alameda del Río, ascensores de la barriada La Carabina, HUB Tecnológico, microbuses ecológicos de GNC, Centro de Interpretación Nueva Gadeira, nueva estación de autobuses en la ribera del río Iro, calle Fierro, carriles bici, Plaza Monterrey y juegos infantiles en la barriada de San Sebastián.

Las personas interesadas en tomar parte deben formalizar su inscripción en el correo electrónico europasesiente@chiclana.es. Este email debe contener la obra del concurso, nombre, apellidos, DNI de la personas que concursa, correo electrónico, teléfono y las autorizaciones en caso de que fueran necesarias.

Además, este concurso no tiene límite de edad y cada participante podrá enviar una única imagen. Las obras presentadas han de ser inéditas y originales; no deberán haber sido publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación, página web o similar, o premiada en otros certámenes. Junto a la fotografía, en el correo deberá incluirse el título, una breve descripción de la imagen y la idea que la ha inspirado.

Únicamente se admitirán archivos digitales que se puedan enviar a través de Internet. Cada imagen deberá presentarse en formato JPG, 30x40 cm, 1772x2362 píxeles y a color. Se recomienda el uso el espacio de color SRGB, o estándar RGB. Cada uno de los archivos enviados no podrá tener un tamaño superior a 2000 Kb (2 Mb). Las fotografías presentadas podrán estar editadas con programas de edición y retoque fotográfico con el objetivo de mejorar o corregir valores de brillo, color, etc. En ningún caso se admitirán trabajos con una alteración consistente e inverosímil de la realidad. No obstante, toda la información puede obtenerse en el enlace https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/Prensa/fondos-europeos/Bases_Concurso_Fotografico_Europa_Se_Siente_en_Chiclana_v240507.pdf.

De todas las fotografías presentadas, se seleccionarán diez imágenes de diferentes participantes, con las que el Ayuntamiento elaborará una exposición que será exhibida del 17 al 21 de junio en uno de los espacios en los que se celebrará este Acto Anual de Comunicación 2024 de Fondos Europeos en Chiclana.