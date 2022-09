Conciertos Bajo la Luna Sanlúcar / Robe Iniesta: "A las canciones antiguas les vas perdiendo el sabor, pero en concierto cobran sentido"

-Hablan maravillas de los conciertos de 'Ahora es cuando', supongo que estarán contentos con el resultado de la gira

-Sí, la verdad es que sí. Está siendo una gira bien chula, que la estamos disfrutando y a la gente también le está gustando mucho.

-Comenzó en 2021 con la compra de entradas delimitadas a semanas antes de cada concierto para evitar cancelaciones por Covid, con aforos limitados, el público sentado y ahora sin restricciones, entiendo que la gira ha tenido diferentes vidas en todo este proceso.

-Claro, ahora la cosa está siendo muy diferente. El año pasado fue todo un poco rollo aunque al final se disfrutó como se pudo, la gente se amoldó a lo que había y la cosa estuvo bien. Pero, claro, no tiene nada que ver con lo de este año, con conciertos de verdad, con la gente de pie cantando y bailando y con muchas ganas de fiesta.

-Desde ahí arriba se tiene que ver muy diferente además.

-Claro, es que un concierto de otro tipo de música pues a lo mejor sentado no hay mucha diferencia, pero en un concierto de rock la gente de las primeras filas que está ahí, que la ves gozándolo y con esas sensaciones y esas vibraciones que hay ahí, pues claro, no hay comparación.

-Con esta misma gira estuvieron en San Fernando en 2021, a principios del verano en Chiclana y ahora en Sanlúcar, ¿hay alguna otra provincia donde la gira haya tenido tantas paradas?

-Bueno, es que entre la gira del año pasado y este van a ser sesenta y algún conciertos, entonces claro, no ha habido ninguna gira tan larga y repetir en sitios en los que tocamos el año pasado tampoco es mucho repetir por la diferencia de la gira, los cambios que hay de repertorio y, sobre todo, por la diferencia de cómo están las cosas. Si nos contratan es porque la gente tiene ganas.

-Ya que va a Sanlúcar que ostenta la Capitalidad gastronómica, ¿hay algún plato o producto que piense que no se puede ir sin catarlo o va a descubrirlo este fin de semana?

-Pues seguramente sí la descubriré porque con nosotros va gente de allí, aunque vamos un poco rápido porque llegamos desde Alicante el día anterior, pero siempre habrá que sacar un poquito de tiempo.

-Sanlúcar también celebra el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. ¿Le ha llevado la música a descubrir algún rincón por el mundo que le haya marcado especialmente?

-Bueno, yo he sido siempre más de viajar por dentro (ríe).

-Volviendo al concierto, ¿el sábado tendrá la misma estructura de la gira con más de tres horas de actuación con descanso en medio?

-Sí, sí, eso seguimos haciéndolo igual. Una primera parte más suave para ir entrando, que dura hora y cuarto o así, y luego un descanso que depende la duración de la facilidad que tenga la gente para ir a las barras y los servicios. A la gente le viene bien, y a nosotros también, ese descanso. Y luego ya viene una segunda parte con más marcha, en la que tocamos Mayéutica entero.

-¿Es difícil aguantar el ritmo a ese nivel de conciertos y con una gira tan larga?

Bueno, es que tampoco es una gira de salir de casa y no volver en un mes. Es una gira de tocar viernes y sábado y de estar la semana en casa. Esto es importante hacerlo así. A mí no me gusta dar muchos conciertos porque a los conciertos tienes que ir con ganas y descansado. Si no tienes ganas, eso se nota. Y no puede ser, las ganas hay que mantenerlas, es lo más importante que hay.

-¿La gira acaba en noviembre o tiene más recorrido?

-No, no, no. La gira acaba en noviembre y...

-Y bien ha estado, ¿no?

-Han sido muchos conciertos entre los del año pasado y este. Es el momento de parar, primero a descansar un poco y luego ponernos con lo nuevo porque ya hay canciones y temas para hacer un siguiente trabajo.

"Las canciones del nuevo trabajo ya están. Son temas independientes, cada uno a su manera"

-¿Hay alguna canción que disfruta especialmente en los conciertos? ¿Podría quedarse con alguna?

-Hombre, muy fácil, ahora mismo con Mayéutica sin duda, porque es una canción que estamos disfrutando mucho tocarla entera, que dura 47 minutos, pero siempre se nos hace corta y según me dice la gente a ellos también.

-Y con la coda final que te deja así como...

-Para que no se quede corta en los conciertos la hacemos un poquito más larga (ríe), para no acabar así yéndose la música, como nos parecía cortilla... y al final le pegamos un cachito más. Pero es la que más estamos disfrutando todos. A pesar de ser tan largo, bueno, se puede escuchar por partes, de hecho está dividido en movimientos pero por dar la facilidad a oir un trozo sin obligarte a escucharlo siempre entero o a tener que ir manualmente a la parte que quieres oir. Pero no es lo mismo oirlo del tirón que oir un movimiento solo. Hay cosas que por separado no es lo mismo, no es lo mismo una ducha fría así sin más que una ducha fría al salir de la sauna, no tiene nada que ver. Nos está dando un poco de coraje pensar que no vamos a poder seguir haciendo la canción entera la siguiente gira, porque te comes el concierto. Si hacemos gira nueva, con canciones nuevas, quieres tocar Mayéutica y...

-...Habría que hacer dos descansos entonces

-Ya lo hicimos con Extremoduro, una gira con dos descansos tocando en medio La ley innata.

-¿Y alguna canción de la que es imposible desprenderse de ella pero de la que ya esté cansado?

-Hombre, las canciones antiguas te motivan menos, lo que pasa es que en directo cobran sentido. A mí me gusta tocar lo más nuevo, es donde más lo gozo, lo otro pues le he perdido el sabor. Es como un chicle, que lo mascas tanto que al final le vas perdiendo sabor. Pero en los conciertos pues coge sentido porque ves la gente como lo goza y, claro, es otra historia.

-¿El nuevo trabajo coge el camino de La ley innata y Mayéutica o va por otro lado?

-Son canciones independientes, cada una de una manera.

-Supongo que estará cansado de que le pregunten por la separación de Extremoduro, por cuánto del grupo y de Uoho (Iñaki Antón) tiene Mayéutica, no sé si tiene ganas de decir algo más sobre ese tema.

-No, ganas ninguna. Vivir el presente y centrarme en esta gira que tenemos ahora. Y a futuro, centrarme en las canciones nuevas y todo ello disfrutando lo máximo. El pasado es pasado.

-¿Tiene fecha ese nuevo trabajo?

-Sí, más o menos. Como están las canciones, todo lo demás es más fácil. En principios vamos a coger vacaciones después de la gira y luego ya meternos en el local de ensayo a jugar y experimentar con los temas. Supongo que lo más fácil es que salga a final de 2023.

-De la promotora Live Nation imagino que tampoco ha llegado el momento de decir lo que opina tras la polémica por la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro.

-Lo que opino es que me ha dicho mi abogado que puedo hablar de cualquier cosa menos de lo que realmente pienso de esto. Tengo una demanda de tres millones de euros por llamarles zoquetes y por quejarme de cómo hicieron toda la devolución de las entradas, que no es que lo diga yo, que Facua les puso dos denuncias, y bueno, está ahí todo esperando juicio y confiando en que se imponga la cordura.

-Mirado con perspectiva, estos años han sido convulsos con la pandemia, la separación del grupo y la gestión de la gira de despedida que provocó el conflicto con la promotora… ¿saca alguna lectura de todo este proceso? ¿o "volvería a hacerlo todo igual" como dice en su último sencillo Ininteligible?

Volvería a hacerlo igual... (canta sonriendo). Por supuesto.