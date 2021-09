Robe Iniesta dice 'Ahora es el momento' en el Bahía Sound de San Fernando

“Con muchas ganas” de llegar a San Fernando, una ciudad por la que ha “andado mucho”, Robe Iniesta –incombustible, inimitable, inigualable– pone el cierre este sábado al ciclo estival de conciertos Bahía Sound, donde recala uno de los 20 conciertos de la gira Ahora es el momento, en la que presenta su último trabajo, Mayéutica. “Con la marcha que tenéis por allí os van a tener que poner correas en los asientos”, advierte el músico extremeño.

Y es que su Mayéutica, esa canción de algo más de 40 minutos compuesta por introducción, cuatro movimientos y una coda (feliz e interrumpida), se desmarca del ritmo más pausado de sus dos trabajos anteriores y se hermana con aquella celebrada Ley Innata que compusiera para Extremoduro.

“Nada es premeditado desde el principio, vamos ni tampoco hacer una canción de 45 minutos, eso es una chaladura que sólo una vez me empeñé en hacerlo conscientemente desde antes de ponerme a componer, y fue la Pedrá. Esa sí que pensé que iba a ser una sola obra aunque no sabía cuánto iba a durar. Pero el resto no ha sido pensado, pero cuando fui avanzando con Mayéutica, sí, claro, le vi que podía conectarse con la Ley Innata”, explica el autor de un disco que le ha salido “bastante claro, incluso, positivo”, tilda, tono que tampoco busca aposta. “Siempre hago lo que me sale sea triste, alegre, marchoso, lento... Con que me emocione, me vale”, asegura.

Buena muestra de esa variada paleta de emociones será el concierto en la Isla donde, además de Mayéutica, Robe y su banda sacarán ese “enorme fondo de armario” que el compositor ha acumulado en décadas de trayectoria musical. “Habrá otros temas de los últimos discos pero también temas de Extremoduro que he compuesto en otras épocas, de hace 10 o 15 años, pero no antiguos tipo 30 años porque me motivan menos”, confiesa el artista que adapta “la esencia de esas canciones” a sus actuales músicos “intentando siempre mantener el equilibrio, jugando con ellas pero sin cambiarles su rollito ya que las melodías de muchas de esas canciones las tenemos metidas en la cabeza”, detalla.

Temas que están conformando una gira donde los músicos están “disfrutando mucho” después de esta oscura época donde “la gente que trabaja en la música, y hablo también de los técnicos” lo ha tenido “jodido”.

Robe, por su parte, la pasó trabajando en casa tanto que ya tiene “para otro disco nuevo” que, eso sí parece, que no le dará la mano a esa coda de Mayéutica que se queda suspendida en el aire. “Sí, sí, está hecho con un poquito de maldad”, ríe socarrón. “Está hecha en plan, coño, ahora que le estamos cogiendo el gustito a esto, ahora que se pone bien, se interrumpe... Pero es que había que dejarlo en algún momento y la coda era ya un añadido... Creo que nos ha quedado un disco muy bonito, que se pasa muy corto y se escucha del tirón. La verdad que da gusto tocarlo en directo. Me ilusiona mucho”, dice. ¿Pero habrá trilogía pronto o tendremos que esperar otros 13 años?, pregunto. Robe ríe y calla.