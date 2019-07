Desde ayer, o eso tenía planeado a principios de semana, Luis Cepeda se baña en las playas gaditanas y disfruta de un lugar, Chiclana y Sancti Petri, que “no conocía” pero que tenía “muchas ganas” de visitar. Igual le ocurre con el Concert Music Festival enclavado en el encantador poblado marinero. Celebra la existencia de un festival “en un sitio tan especial” pero no tiene “ni idea” de lo que le espera. Eso sí, sea lo que sea, Cepeda viene “a darlo todo”.

Y “todo” se llama Nuestros principios, la generosa (¡nueve temas nuevos!) revisión de su debut discográfico, Principios, que el gallego espera alargar “todo lo posible”. “Un primer disco es importante, marca, y sé que toda mi vida voy a estar pendiente a él, por eso, si le puede dar la máxima vida posible, mejor”, argumenta el componente de aquella triunfal vuelta de OT a los hogares españoles.

“Ahora se trabaja mucho más, ahora es que no hay descanso ni se para”, ríe Cepeda que valora la trayectoria de un artista como “una carrera que hay que ir ganando día a día, y no escatimar en esfuerzo ni en trabajo, porque son muchas cosas de las que estar pendiente”, asegura.

Por ahora, el intérprete y compositor piensa que su puesta de largo en las estanterías (y ordenadores) está yendo “bastante bien”. “Principios fue muy bien y la gente que ha estado con él también lo está con la revisión, siempre he visto valoraciones positivas musicalmente hablando, así que lo que estoy haciendo creo que está gustando a mi público, por lo que no me voy a salir de ahí”, decide.

Y es que Cepeda está trabajando ya en su segundo compacto. “No me faltan las ganas de sacarlo, ¿eh? Pero como te digo quería darle toda la vida posible al primero”, apuesta el artista que “igual esta noche” reciba la visita de la chiclanera María Parrado con la que ha grabado el tema No creo en nada. “No lo sé todavía si vendrá pero es algo que me gustaría mucho”, desea el músico que, seguro, se rodeará esta noche de su gente –Ramón Garagal (batería), Rubén Alcázar (bajo), Iván Herzog (pianista) y Diego Cartón (guitarra)– los músicos con los que desde el principio, desde Principios, empezó esta hermosa aventura musical.