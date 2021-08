Sólo la colección del Museo de Cádiz, entre los 43 BIC nombrados por la Junta en el primer semestre de 2021

Desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía se acaba de publicar un balance de sus actividades en el que aseguran que durante el primer semestre de este 2021 han protegido como Bien de Interés Cultural un total de 43 bienes del patrimonio andaluz, entre ellos las 35 colecciones estables de los museos andaluces, el Museo de Cádiz uno de ellos y, además, única representación de la provincia en este listado.

Estos datos ponen de manifiesto que en esta primera mitad del año ha vuelto a caer en saco roto la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía de la declaración del Teatro Romano de Cádiz como BIC, que fue propuesta por Ciudadanos a la Comisión de Cultura de la Junta en 2019. Así, la joya de Gades continúa a la espera de una protección propia aunque huelga decir que pertenece a un entorno BIC ya que está en el área de influencia de la Catedral Vieja.

Así, entre estos más de 40 bienes calificados con la figura de máxima protección patrimonial no sólo no está el coliseo de Balbo, tampoco otros bienes inmuebles, muebles o zonas arqueológicas de la provincia de Cádiz, excepto la colección estable del Museo de Cádiz que, como el resto de centros andaluces, realmente ya eran BIC aunque no estaban inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz, que es lo que se ha procedido a hacer en estos primeros seis meses del año.

Las incorporaciones de este año

Con estas 43 incorporaciones -37 corresponde a bienes muebles, 3 a bienes inmuebles, 2 zonas arqueológicas y 1 actividad de interés etnológico- realizadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, se incrementa a 100.975 los bienes que actualmente están registrados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Entre los bienes muebles, además de los elementos que conforman las 35 colecciones estables y museísticas de las espacios expositivos de las ocho provincias andaluzas, se suma el legado del poeta y dramaturgo Federico García Lorca que custodia en Granada la fundación que lleva su nombre, y que está compuesto por más de 4.000 piezas, entre las que destacan libros, manuscritos, partituras, epistolarios, trajes, fotografías y dibujos, y el Ara del Obispo de Bacauda de la iglesia de San Juan Bautista de Cabra (Córdoba), una inscripción de tipo religioso de época romana, de gran relevancia histórica, artística y cultural al ser un testimonio de consagración basílica de Santa María.

En relación con bienes inmuebles, en los últimos meses se han protegido con la tipología de Monumento el antiguo convento de Santo Domingo de Baza (Granada), la iglesia fortaleza de Turrillas (Almería) y los restos del castillo de Bailén (Jaén). Asimismo, la Consejería ha registrado en el CGPHA como Zona Arqueológica, la villa romana del Salar (Granada) y el yacimiento de Terra Ventura (Almería), protección a la que se ha sumado en la tipología de Actividad de Interés Etnológico, la Fiesta del Corpus de Villacarrillo y Villarlompardo (Jaén).

Durante este período la Consejería de Cultura ha iniciado también la tramitación para inscribir en el Catálogo la Representación del Prendimiento de Priego de Córdoba, como Actividad de Interés Etnológico, el Fuero Nuevo de la Ciudad de Baja, como Mueble, y la escultura de San Pedro penitente de los Venerables de Sevilla, también en la categoría de Mueble.