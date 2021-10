Veinte artistas gaditanos encabezan el cartel de Suma Flamenca en Madrid

Veinte artistas gaditanos figuran como cabezas de cartel de Suma Flamenca, una cita que se celebra en Madrid y otros municipios de esta comunidad del 19 de octubre al 7 de noviembre. De hecho es a la provincia gaditana la que define el lema de esta decimosexta edición, Al Sur del Sur, al que va dedicado este encuentro con lo más sobresaliente del cante, el baile y la guitarra flamenca de Cádiz, Jerez de la Frontera, Los Puertos y el Campo de Gibraltar.

Nombres entre nuevos y asentados valores como Antonio Reyes, Marco Flores, David Palomar, y artistas de antigua raigambre, en el apogeo de su sabiduría, como José Mercé, Vicente Soto Sordera o Pansequito figuran entre los invitados gaditanos a este festival promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, con los Teatros del Canal como referencia.

Estas voces gaditanas se relacionan con otras de diversas regiones españolas para configurar un panorama sobresaliente del flamenco en estos momentos. Por los quince escenarios de Suma Flamenca desfilarán cantaores como Israel Fernández, María Toledo, Guadiana o Antonia Contreras, bailaores como Farruquito, Alfonso Losa, Israel Galván o Sara Calero, y guitarristas como Niño Josele.

Si Suma Flamenca ha programado 37 espectáculos, en los que participarán más de 200 artistas, doce de esos espectáculos que tienen a intérpretes gaditanos como cabeceras de cartel son estrenos absolutos para Suma Flamenca. Así, Pansequito, junto a Aurora Vargas, será el primero en estrenar, y lo hará con Virtud flamenca el 21 de octubre. Al día siguiente, el guitarrista jerezano Gerardo Núñez, presenta A través del tiempo, un espectáculo donde vanguardia y tradición se dan la mano, sin perder la jondura.

Al flamenco profundo y variado se dirige José Mercé en el estreno de Por derecho. Jerezano como él, Ezequiel Benítez, transmitirá en Del sur al cielo el cante más autóctono del sur de Andalucía. El bailaor Marcos Flores también dará a conocer en Suma Flamenca su último espectáculo, Sota, caballo y reina, que establece un puente entre el recuerdo del Concurso del Cante Jondo de Granada de 1922 y el momento presente para reinvindicar el jondismo. Juañárez de Jerez se alía con el madrileño Ángel Gabarre en Madrid-Jerez-Madrid y Las Mónicas traerán de Cádiz el flamenco más jaranero en Cádiz tú ya me entiendes. De nuevo de Jerez procede María Terremoto, que, en Terremoto, un siglo de cante invoca a su propia estirpe flamenca aportándole la frescura de sus veinte años.

Más estrenos absolutos de artistas gaditanos protagonizan los cantaores David Palomar, con Universo Cádiz, el chiclanero Antonio Reyes, con Esencia y el saxofonista isleño Antonio Lizana con El secreto del mundo, que lleva los cantes de su tierra al jazz contemporáneo.

El predominio del cante gaditano es palpable, ya que doce de los conciertos tienen como protagonistas las voces de sus artistas. A los citados por sus estrenos absolutos en Suma Flamenca, se añaden Jesús Méndez y Rancapino Chico en un recital a dúo, Vicente Soto Sordera y el recital Canelas & Pañeros.

Otros tres espectáculos están dedicados al baile: Alma, del bailaor jerezano Joaquín Grilo, More (no) more, de la bailaora gaditana María Moreno y el citado Sota caballo y reina. En los conciertos instrumentales, además del de Antonio Lizana y de Gerardo Núñez, la arpista Ana Crismán interpretará Arpa Jonda.