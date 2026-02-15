Poder absoluto

Sinceramente pienso que ante esta cuestión tan solo hay dos posibilidades bastante obvias. La primera nos convertirían en el defensor del bien, solucionando con rapidez y eficacia los múltiples problemas que acechan a la humanidad, ya sean salvar la vida de docenas de personas atrapadas por la crecida de un río, o bien llevar ante la justicia internacional al presidente de un país que está cometiendo autenticas tropelías a nivel mundial.

Pero la segunda opción es la más peliaguda, y creo que conociendo la naturaleza humana, la más probable. Pensad que con estas capacidades, nadie os iba a levantar la voz. El temor ante una represalia os convertiría en alguien totalmente intocable, que podría hacer y tener lo que le viniera en gana…

Serías poderoso.

Y justo de este dilema nos habla la nueva novedad editorial publicada por Planeta Cómic, y que ahora llega a las librerías del país. Lleva por título The Mighty, y el relato comienza en el ya lejano año 1952, en que una prueba atómica en un atolón parece concluir de manera trágica cuando una joven víctima parece haber perecido, alcanzado por el inmenso y letal hongo nuclear.

La sorpresa será mayúscula cuando la situación dé un giro inesperado, y este muchacho, un marino, aparezca vivito y coleando, mejor que nunca.

Y como guinda del pastel, los médicos y científicos del gobierno norteamericano constatarán muy sorprendidos que la exposición a la letal radiación ha transformado al joven en un ser con capacidades sobrehumanas, por lo que, con el tiempo, se va a convertir en un símbolo del Bien y la Libertad.

El argumento da un gran salto al presente. Han pasado los años y, para controlar las acciones de este poderoso ser, Alfa Uno, se ha creado un cuerpo policial independiente, financiado con las ganancias de multitud de productos creados con la imagen del superhéroe.

El hombre al frente de esta organización es el capitán Michael Shaw, un tipo rudo, que forma parte de un ya largo listado de hombres que han mantenido a los largo de los años una estrecha relación con Alfa Uno, estando constantemente en contacto con él gracias a un dispositivo inserto en sus manos, una visible A mayúscula, con la que pueden alertar sobre cualquier peligro, pero que como veremos a lo largo de la historia, también sirve para otras ‘cosas’.

Pero el verdadero protagonista de este cómic es Gabriel Cole, un agente de la Sección Omega, que vive felizmente casado con Janet, propietaria de un bar en la ciudad y que teme que las responsabilidades que está adquiriendo su marido los vaya separando cada vez más, sobre todo desde el momento en el que un suceso trágico hace que Gabriel tenga que asumir el mando del grupo policial, hecho este que le va a acercar, y mucho, al hasta ahora distante Alfa Uno.

Y es que el poder, además de conllevar una gran responsabilidad, también carga con una invisible mochila de soledad. Y juntos, Cole y Alfa Uno, van a comenzar a tener una relación de amistad cada vez más cercana, llevando al agente a conocer muchos secretos de este superhombre.

Pero las cosas irán tomando un cariz cada vez más oscuro y misterioso, sobre todo con la súbita aparición de cierto personaje, alguien al que se creía muerto, y que posee información sobre la verdad que se oculta tras el impasible rostro de Alfa Uno…

The Mighty es un cómic que te mantiene pegado a sus páginas, ya que argumentalmente es impecable, y trata el tema del poder y en qué manos recae, dando un inesperado giro al argumento, y convirtiendo la vida de su protagonista en una imprevista y peligrosa montaña rusa. El tándem de guionistas Peter Tomasi y Keith Champagne, ambos con una larga experiencia en el universo superheroico, construyen aquí un relato en el que cuestionan el papel del superhéroe, ofreciéndonos el perfil más oscuro de este tipo de personajes.

En el aspecto gráfico, otro dúo de excepción, Peter Snejbjerg y Chris Samnee, dos dibujantes que se complementan a la perfección, a los que hay que añadir a uno de los mejores ilustradores y portadistas del mercado norteamericano, Dave Johnson.

Y por si estos no fueran suficientes reclamos, como impagable extra, la pareja de guionistas se unen al dibujante Leonard Kirk en un relato en tres capítulos que, como bonus, recorre el pasado y la historia de Alfa Uno.

Con todos estos ingredientes nos encontramos con un cómic tan poderoso como su propio título, The Mighty.