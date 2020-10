La Viña en viñetas

Al dibujante argentino Jorge González, que vivió dos años en Cádiz, le impactó escuchar la historia de la Explosión de 1947. Conocer los detalles de aquella tragedia le hizo ser, quizás, un poco más gaditano de lo que se sentía entonces, cuando la ciudad ya le fascinaba: “Es una cuestión de sensaciones: ya quería a Cádiz donde era feliz; me cuentan una historia igual de otro sitio y me da igual, pero eso no podía pasar con Cádiz”. Y de su amistad con el guionista gaditano José Luis Vidal, de sus conversaciones en largas caminatas por la orilla de la playa, fue surgiendo la idea de confeccionar un cómic con Cádiz como escenario y con la historia de la Explosión como trasfondo. Así nació el proyecto de Salitre, un cómic cuyas viñetas dibujan Cádiz en general, y el barrio de la Viña en particular, y que se ha convertido en toda una aventura pendiente de la campaña de ‘crowdfunding’ en la que está inmerso desde hace unos días a través de la plataforma editorial Spaceman Project, especializada en cómics.

Vidal y González, guionista y dibujante, se la juegan en un “todo o nada” con este proyecto que busca cerrar su mecenazgo en las próximas dos semanas y que narra una historia con muchas historias, historias de un Cádiz popular que son pura ficción en este cómic salvo ese marco general, ese trasfondo trágico, de la Explosión, sus consecuencias y la manera en que fue marcando la memoria de los gaditanos de aquella generación y de las sucesivas.

De hecho, José Luis Vidal, que se muestra encantado de contar en el proyecto con la calidad del dibujante argentino, ha echado mano de un testigo directo de aquel enrojecido cielo de Cádiz: su madre. Y lo que ella le ha contando lo transmite en el cómic a través de uno de los personajes principales, que en un cuaderno va anotando sus impresiones personales, sus recuerdos, de aquel trágico día para la ciudad.

A partir de aquí todo es ficción, nada es real, empezando por la familia protagonista y sus muy gaditanos nombres: el matrimonio con Mariló (quien relata la Explosión) y Chano y sus hijos, Carli y Kiko. Todos vecinos de la Viña, gaditanos con seña de identidad propia a los que hay que unir un hermano más, el primogénito, que murió en pleno apogeo de su éxito como autor de carnaval, fiesta que entra así en escena, y cuya ausencia se convierte, como explica José Luis Vidal, en un “trauma familiar”.

“Pese a haber miles de vidas, nos centraremos en la de Mariló, un mujer que ya ha rebasado los setenta, con una vida tan plácida como puede permitirse, plasma sus recuerdos en un cuaderno mientras espera que Chano, su marido, un hombre tranquilo, regrese de la peña de la esquina”, se explica en la página web del proyecto de mecenazgo.

El guionista gaditano entiende que con este proyecto, de salir adelante, Cádiz tendría su “primera novela gráfica”, un cómic propio con génesis y desarrollo en la ciudad. Cita José Luis Vidal, para ser justos, el brillante conjunto de la serie de los cómics del Doce, pero matiza que Salitre ofrece “un formato distinto”.

Y para que la idea pueda cuajar en una edición completa y bien hecha, tanto José Luis Vidal como Jorge González han echado mano de la plataforma editorial Spaceman Project, que tiene en el mecenazgo su eje principal de actuación y a la que guionista y dibujante han recurrido para tratar de lograr los 28.000 euros en que han tasado su iniciativa.

Como es habitual, quienes colaboren con esta campaña recibirán sus recompensas que, como en cualquier ‘crodwfunding’, irán subiendo en proporción a la cantidad con la que se apoye el proyecto: el propio cómic ya terminado, láminas exclusivas, un cuaderno con todo el proceso creativo, originales, bocetos..., todo relacionado con la nueva novela gráfica.