“Cuando me lo dijeron creía que era una inocentada”, ríe al teléfono la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras, “contentísima” y “muy agradecida” con una de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2020, una distinción que le acaba de conceder el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, junto a 31 personalidades más del mundo de la cultura de nuestro país.

“De verdad, no me lo creía, pero cuando te conceden un reconocimiento así, y más en el momento tan delicado en el que estamos los artistas y el mundo de la cultura, es como un recordatorio de que hay que seguir luchando con ganas. Al menos, yo me lo he tomado así”, reflexiona esta figura internacional del baile sobre un galardón que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico, según se explicó desde el Gobierno por medio de una nota.

Con esta galardón, la bailaora y coreógrafa Sara Baras engorda aún más su nutrido currículum donde se dan cita distinciones como el Premio Nacional de Danza, en 2003, y el reciente Olivier Award de Reino Unido, “otro de esos premios preciosos que han hecho que este 2020, un año que todos tenemos ganas de que acabe, se haya vuelto muy hermoso ahí, al filito de terminarse”, reconoce la artista que este martes, además de la Medalla de las Bellas Artes, celebraba el lanzamiento de su último proyecto, Suite Flamenca Sara Baras, un espectáculo de realidad virtual que se puede ver en cualquier dispositivo digital desde la comodidad del sofá de casa, una nueva manera de disfrutar del baile y el cante español.

“Y parece, según nos dicen, que somos la primera compañía flamenca en hacer algo así”, baraja Baras en relación a esta apuesta que está disponible desde este martes 29 de diciembre y durante un año dentro del Dream Fest 360, el primer festival virtual del mundo. De esta forma, la bailaora gaditana vuelve a sorprender con una visión audaz y rompedora, apoyándose “en las nuevas tecnologías para llevar el flamenco a cualquier rincón del mundo”, explica la artista.

El espectáculo Suite Flamenca Sara Baras está dirigido y coreografiado por la artista que cuenta con la música del gaditano Keko Baldomero, director musical de la compañía, y con colaboraciones como la de Israel Fernández, Rubio de Pruna, Andrés Mérida o el músico sanluqueño Diego Villegas.

En este montaje virtual se hace un recorrido sobre palos del flamenco que representan una estética del baile muy personal, diferentes momentos vividos, pero con una lectura nueva. Suite Flamenca Sara Baras consta de doce números donde se intercalan grupales, pasos a dos y solistas tanto en el baile como en la música. Destaca la fusión de estilos y el riesgo de la improvisación en momentos puntuales. El espectáculo, innovador en el mundo del flamenco que permite disfrutarlo muy cerquita de la artista y de su compañía, puede verse a través de la App de The Dream VR y las entradas ya están disponibles.

Se trata del último proyecto de una artista que ha sabido conservar la tradición sin perder de vista la vanguardia, el secreto, quizás, para cimentar una carrera cuajada de éxitos al que ahora se suma la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. “Un honor, una nueva ilusión para continuar, un apoyo en el momento que más se necesita, ¡un subidón!”, agradece la gaditana que sigue “enamorada” del escenario.