Una subasta que puja por la igualdad en el mundo del arte

En estos días en los que la mujer clama por el sitio que le pertenece en la sociedad y en todos los ámbitos que le dan vida, la Sala Fernando Durán de Madrid ha puesto en marcha una subasta por la igualdad en el mundo del arte, que se celebrará el 19 de marzo.

Una subasta en la que participan un total de 271 artistas de las cuáles 140 son mujeres, y dos de ellas, gaditanas: Paloma García Rufus y Ana Barriga.

Kristian Leahy, director de arte contemporáneo de este espacio afirma que lo “habitual en cuanto a porcentajes en subastas, ferias, exposiciones de arte o compras del Estado del trabajo femenino suele situarse en un 10-13%, por lo que esta venta histórica no tiene precedente y supone todo un estímulo para el mercado del arte en lo que a visibilidad y paridad se refiere, pues la mujer alcanza el 52 por ciento de la obra seleccionada”.

De ahí la iniciativa que surgió el pasado mes de mayo de cara a este marzo “de forma muy casual pues no pensamos en el Día de la Mujer, pero sí que pensamos en la necesidad de dar la visibilidad que merece al arte femenino, porque el arte no entiende de género”, explica. “Si bien, por algún motivo que desconozco, pues no soy sociólogo, hay menos visbilidad”.

Con este fin se han seleccionado estas 141 piezas con criterios que atienden puramente “a cuestiones de calidad, de modo que cualquier nombre no puede figurar en el catálogo”. Así, la parte del catálogo firmado por Ellas lo integran el trabajo de pioneras como Tamara de Lempicka, Olga Sacharoff, María Moreno, Amalia Avia o Juana Francés, y un gran número de grandes figuras del arte actual, destacando a Lita Cabellut (actualmente exponiendo en el Museo Goya de Zaragoza y cuya obra subastada parte de 65.000 euros), Katharina Grosse (una de las mejores pintores internacionales, recién contratada por la Galería Gagosian de Nueva York, cuya obra se subasta por 130.000 euros), Cindy Sherman (la fotógrafa más cotizada del mercado del arte), la dublinesa Eva Rothschild que acude con una escultura tasada en 40.000 euros, la fotógrafa de Los Ángeles Catherine Opie, Dora García, Marta Cárdenas, Pilar Albarracín, Ana Peters, Águeda de la Pisa, Elena del Rivero, Rosa Brun, Montserrat Soto, Sandra Gamarra o Ana Laura Aláez entre muchas otras. Un conjunto irrepetible de nombres donde se encuentran también siete premios nacionales de artes plásticas: Carmen Laffón, Susana Solano, Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins, Carmen Calvo y Ángela de la Cruz y un gran número de jóvenes, nacidas en los 70-80 como Belén Rodríguez, Elvira Amor, Alejandra Freymann, Esther Mañas, Clara Montoya, Abigail Lázkoz, Sonia Navarro o Sara Ramo. Un elenco del que también forman parte dos mujeres de dos generaciones distintas del arte en esta tierra: Paloma García Rufus (Cádiz, 1951) y Ana Barriga (Jerez, 1984).

De García Rufus se subasta la pieza 'Mi ciudad', que realizó en 2002 durante su estancia en Lyon (Francia), un óleo sobre madera que expuso en el Castillo de Santa Catalina y que sale a la luz por un precio de partida de 2.000 euros. “Es una pintora de culto, consagrada, que ha vivido mucho tiempo fuera de Cádiz, por Marruecos, Francia e Italia”.

De la jerezana Ana Barriga destaca la proyección internacional que actualmente protagoniza su obra, “pues estamos hablando de una artista que vendió todo en ARCO de la mano de su galería T20, ha sido distinguida con el premio de Arte Joven, el más prestigioso a nivel nacional, actualmente expone en La Casa Encendida de Madrid, así como en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla”, explica Kristian Leahy. Su pieza en la que representa a una mujer japonesa, sale a subasta por 1.500 euros.

En el apartado de Ellos destacan importantes obras de Juan Genovés, Juan Muñoz, Jaume Plensa, Miquel Barceló, Antonio Saura, Fernando Zóbel, Jordi Teixidor o Dis Berlín entre muchos otros,El proceso se hará de forma presencial el día 19, pero que puede seguirse desde hace un par de semanas y hasta el próximo 19 de octubre en la web de la sala Fernando Durán (www.fernandoduran.com), dedicada a la subasta de arte desde 1968, aunque centrada en el arte contemporáneo desde la década de los 80. Un espacio que empieza a pujar por el arte en femenino.