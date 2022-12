Rod Stewart dará un concierto en el Concert Music Festival de Chiclana

Rod Stewart ha anunciado este jueves que ofrecerá cuatro conciertos en España el próximo julio. Entre ellos, el 22 de julio estará en el Concert Music Festival de Chiclana. El resto de citas serán el día 12 en el Wizink Center de Madrid, el 20 en la plaza de toros de Murcia, el 21 en el festival Starlite de Marbella (Málaga).

Según ha informado el Concert Music Festival a través de sus redes sociales, las entradas estarán a la venta a partir de las 12 horas de este viernes 30 de diciembre a través de la web de Ticketmaster.

Según han informado las diversas promotoras encargadas de estos espectáculos, serán "shows" en los que el veterano músico británico interpretará grandes éxitos de su carrera como Maggie May o Da Ya Think I'm Sexy?.

En concreto, Starlite ha informado que las entradas para la que será su primera cita como parte de su programa estarán disponibles desde este viernes, 30 de diciembre.

En el caso de Madrid, las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10 horas del próximo miércoles, 4 de enero, en puntos como la web oficial de Live Nation. Además, habrá una preventa que arrancará en las 48 horas antes a través de esa misma página.

Nacido Roderick David Stewart (Highgate, Londres, 1945), es uno de los artistas más importantes surgidos de Reino Unido, con unas ventas superiores a los 250 millones de álbumes y sencillos vendidos en todo el mundo desde el inicio de su trayectoria musical a principios de los años 60 como miembros de The Dimensions.

Tras pasar por varias bandas más, fue en 1969 cuando lanzó su primer disco en solitario, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, conjugando elementos de rock, folk, música soul y r&b.

Hasta la publicación en 2021 del último de ellos, The Tears of Hercules, son más de una treintena los álbumes de estudio editados en su vida, a destacar algunos como los iniciales Gasoline Alley (1970), Every Picture Tells a Story (1971) o Never a Dull Moment (1972).