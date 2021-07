La perspectiva artística de Pilar Gógar frente la inmensidad del Universo, en Benot

El Universo, en el sentido más existencial, se puso en el epicentro de la vida y trayectoria artística de Pilar Gógar hace ya unos años. Fue entonces cuando empezó a ver la vida con otra perspectiva, y bajo este mismo prisma aprendió a relativizar la individualidad del ser humano frente a la inmensidad de cuanto nos rodea. Una visión que ha trasladado a su obra pictórica, que este viernes se ha inaugurado en la Galería Benot en la que es su primera exposición en Cádiz bajo el título Una mirada al cosmos.

-Su obra ofrece una visión muy particular del cosmos. ¿De dónde surge esta pasión?

-Para mí el cosmos no era mucho más que un concepto abstracto, una realidad remota, algo que acostumbramos a estudiar pero que raramente percibimos como vinculado a nuestras vidas. No fue hasta mi periodo universitario, a raíz de una crisis de madurez, cuando me acerqué a él con otros ojos. Y fue en ese momento cuando me aproximé a él, no tanto en un sentido científico como existencial. En cierta manera me ayudó a ver mi vida con otra perspectiva.

-También trata de trasladar la posición del individuo frente al universo infinito. ¿Qué quiere transmitir exactamente?

-Lo que me gustaría transmitir es precisamente lo que mencionaba, perspectiva. El ser humano ha conseguido grandes logros. Esto tiene innumerables cosas buenas pero también tiene algunas contraindicaciones: Estamos absortos en nuestro día a día, con problemas, quehaceres y el bullicio de la ciudad. Apenas tenemos tiempo para pensar, para ser conscientes de esa realidad más grande de la que formamos parte.

Cuando soy consciente de la inmensidad del universo, el asombro se apodera de mí y me ayuda a ver lo relativo de las cosas. Los asuntos humanos, aunque tengan su importancia, están sobredimensionados. Mi intención con mi obra es unificar los asuntos humanos y poner de manifiesto que somos solo una pequeña región dentro de un océano inmenso.

-En su interpretación artística del Universo introduce la figura humana e incluso arquitecturas como el Balneario de la Palma de Cádiz.

-Me gusta reflexionar sobre la figura humana y su conexión con la naturaleza. El cuadro de la figura humana con un gato se titula Simbiosis, y en ella pretendo hacer una reflexión de la conexión entre el ser humano y el animal y cómo ambos formamos parte de lo mismo. Hace cientos de miles de años aparecieron unas células que darían lugar a los primeros seres vivos acuáticos y así sucesivamente creando toda esta cadena de animales. Nosotros estamos en la cúspide de ella, por eso tenemos el deber de cuidar tanto a la naturaleza como al resto de especies.

El cuadro del Balneario se titula Cuando lo Imposible Ocurre. Es un tributo a Cádiz y quería representar la magia de ella, por eso juego con una escena imposible como es una aurora boreal que se traslada a nuestra querida Caleta.

-En una pieza aparece una chica besando a lo que es una alegoría del universo. ¿Me puede hablar de su significado?

-La chica besa a la llamada Nebulosa del Corazón, situada en la constelación de Perseo. Al igual que en Simbiosis quería expresar esa conexión entre el humano y el animal, en esta obra hablo sobre las pasiones humanas. El ser humano sufre mucho por amor, sobre todo si no es correspondido. Esta no correspondencia nos sume, en ocasiones, en oscuridad, frío y vacío. El juego con todos estos conceptos es lo que queda reflejado en la obra.

-Su obra también invita a reflexionar desde la conciencia, desde un punto de vista optimista. ¿En qué sentido?

-Somos producto de una evolución de miles de millones de años. Tenemos consciencia y estamos rodeados de un escenario maravilloso, tanto en la tierra como más allá de ella. Disponer de tiempo para observar, asombrarse, aprender y sentir me parece un regalo único.

-He visto que usa pintura acrílica y aerógrafo. ¿Cómo es trabajar esta última técnica?

-Algunos cuadros están pintados al óleo y otros, efectivamente, con acrílico y aerógrafo. El aerógrafo es una técnica para la cual se necesita de mucha paciencia y práctica.Empecé allá por el 2015, porque pensé que sería un buen medio para plasmar la belleza del universo. El aerógrafo consta de un compresor de aire y una pistola a través de la cual esparces la pintura controlando la presión del aire y jugando con los componentes hasta alcanzar el efecto deseado.

-¿Próximas exposiciones o proyectos?

-Estoy muy centrada en crear una comunidad sólida en redes sociales y también en la venta a través de internet. Internet es un medio maravilloso que me permite conectar con gente de todas partes del mundo interesadas en mi trabajo. Algunas de mis obras han viajado ya a América y Asia gracias a la venta online y quiero seguir mejorando ese canal; por otra parte, estoy interesada en exponer en Valencia que es la ciudad en la que actualmente resido.

-¿Tiene en mente abarcar otra temática?

-Me gustaría poder seguir plasmando el vínculo entre lo humano y el universo. Tengo sobre la mesa algunas ideas que incluirían dibujo académico en un marco espacial.