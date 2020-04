El Partido Popular acusa al Ayuntamiento de Cádiz de “politizar” la cultura

El grupo municipal del Partido Popular hizo público ayer su malestar con la gestión cultural del Ayuntamiento de Cádiz y “la ausencia total de una línea de trabajo en esta importante área para la ciudad”. Los populares han pedido, concretamente, que Podemos “deje de politizar” la cultura en Cádiz y explique si después de cinco años de gestión, “tienen ya algún plan” para este sector.

El PP, en nota de prensa, ha lamentado el “desprecio y ninguneo” al que sometieron los concejales Cano y Cazalilla en la última reunión a los representantes de las diferentes mesas de participación cultural de la ciudadanía que se integran en el Consejo de Cultura, y se preguntaron cuál es el motivo para querer desmontar ahora “un órgano de participación que fue anunciado como una de las panaceas” de la democracia participativa en la gestión municipal. Los populares lamentan que tras dos años y medio hablando de mesas de participación “se las quieran cargar”, cuando lo que debían es “integrar a entidades como el Ateneo, la Real Academia de Bellas Artes y otras muchas que siempre son ignoradas por el Ayuntamiento cuando hablan de cultura”.

Los populares lamentaron también que sea el concejal Paco Cano, que no pertenece ni al Consejo ni a la Delegación de Cultura quien, “como ha venido haciendo desde hace cinco años como asesor”, maneje todo lo relacionado con la Cultura en el Ayuntamiento: “Han vuelto a colocar a su comisario político para ningunear a la concejala del área –Lola Cazalilla–, y van a realizar una nueva purga hasta dejar solo a entidades afines como hacen siempre con aquellos que no comparten sus posiciones: el sectarismo en estado puro que ya ejercía Cano cuando se dedicaba a menospreciar todo lo que hiciera en el ámbito cultural el equipo de gobierno del PP y que, a vista de la actual gestión, no tiene ni punto de comparación con el páramo en actividad cultural al que han llevado a esta ciudad”.

El Grupo Popular pide al equipo de gobierno de Adelante Cádiz que deje definitivamente de “dar bandazos” en la gestión de la cultura en Cádiz y que fije un rumbo sobre el que trabajen todos los sectores, los integrados ahora en el Consejo de Cultura, cuyo reglamento y espíritu “no pueden pisotear porque no comulguen con su doctrina” y las empresas culturales han sido marginadas estos años: “No podemos estar toda la vida a expensas de los caprichos de la concejala o de quien quiere sustituirla. La actitud del equipo de gobierno es de total desprecio por un sector tan importante como la cultura que es, entro otras cosas, generar riqueza en la ciudad”.

La concejala del PP presente en la reunión telemática del Consejo del pasado viernes, Nuria Álvarez, también advirtió que el Ayuntamiento “sigue sin poner freno” a una serie de dinámicas que hacen más difícil que nunca el disfrute por parte de los ciudadanos con movilidad reducida de espacios culturales municipales. Recordó Álvarez la ausencia de taxis adaptados para personas con movilidad reducida a la finalización de espectáculos y actividades, lo que hacía imposible la asistencia a esas personas. Lamentó igualmente que la venta de entradas para el COAC para esas mismas personas con movilidad reducida se resolviera “a través del WhatsApp de la concejala si tener un mecanismo reglado de acceso a las mismas”.