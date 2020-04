Cádiz pretende celebrar Alcances y el FIT el próximo otoño

Cádiz pretende mantener las próximas ediciones del FIT y Alcances. Esta es al menos la intención emanada de la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Cultura, de la que el Ayuntamiento de Cádiz ha informado este mismo viernes a través de una nota de prensa. La concejala, Lola Cazalilla, ha expuesto las líneas de trabajo que se están desarrollando para adaptar la programación cultural a los diferentes escenarios que se pueden crear tras el levantamiento del confinamiento a causa del coronavirus. A esta reunión, que se ha celebrado de forma telemática, ha asistido el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cano, y diferentes representantes de las mesas de participación sectoriales así como de la oposición.

Cazalilla ha explicado que “el trabajo que estamos acometiendo busca adaptar la programación cultural de manera que no perdamos ningún evento. Así le hemos avanzado las propuestas para reinventar citas tan importantes como el Festival Internacional de Teatro (FIT) o Alcances. En relación al primero, ha asegurado que se celebrará este año en su fecha, del mes de octubre ya que cuenta también con el apoyo de la subvención nominativa del INAEM del Ministerio de Cultura. “Será un FIT de transición que nos va a permitir apostar por los grupos de teatro nacionales y sobre todo locales ya que por la situación de crisis sanitaria no vamos a poder contar con los grupos latinoamericanos. Se podrán programar talleres de formación, mesas, coloquios con artistas latinoamericanos que residan en España y tendremos que ceñirnos a nuestro territorio. Estamos trabajando en realizar una contratación directa para una dirección artística ya que no vamos a tener tiempo material para poder abrir un plazo para presentación de proyectos de dirección para esta edición".

"También -explica la concejala- estamos trabajando en un proyecto para el Festival de Documental Alcances y poder llevarlo a cabo, en su fecha de finales de septiembre, ya que la idea que tenemos es no aplazar ni perder ningún evento.”

Cazalilla asegura que quieren "estudiar todas las alternativas posibles para poder celebrar estos eventos adaptados a las nuevas circunstancias, aunque tengamos que aplazarlos, pero que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos”. Y subraya: “Aprovecharemos para promover y enfatizar el tejido local para la programación cultural”.

La edil señala que se ha convocado este consejo extraordinario "para dar cuenta de la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento y de algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha como el programa Cuidados Culturales para promover el tejido cultural local que sin duda será uno de los sectores más perjudicados de esta crisis sanitaria”. Para ello la Delegación Municipal de Cultura va a poner a disposición de los agentes culturales, algunos espacios municipales y recursos materiales para que entre todos se puedan realizar proyectos cogestionados principalmente.”

De este modo se ha dado cuenta de las medidas y las decisiones que se están tomando, las directrices que se van seguir para paliar los efectos de la crisis en el ámbito de la cultura local así como la hoja de ruta establecida. La concejala también ha adelantado que próximamente saldrá la convocatoria de subvenciones 2020 para la realización de actividades culturales en el presente año y que no ha variado su cuantía de 70.000 € respecto al 2019.

La concejala, según la nota, ha aprovechado esta sesión extraordinaria para avanzar la convocatoria de una Mesa de la Cultura más amplia e incluyente en la que tengan representación todos los colectivos culturales de la ciudad. “A esta convocatoria, por supuesto, están invitados todos los participantes de las actuales mesas sectoriales de cultura, pero desde el Ayuntamiento somos conscientes que existen otras voces que no pertenecen a estas mesas y que tienen mucho que aportar. Es por esto que queremos hacer una reunión abierta e integradora en la que se debata, se escuche y se propongan diversas iniciativas en pro de la cultura gaditana”. En este sentido, ha adelantado que ya se está trabajando con mesas específicas de cara a elaborar diferentes propuestas para las políticas culturales de la ciudad.

Cazalilla ha asegurado que “entendemos a la cultura como un ente vivo que ha de nutrirse de los diferentes colectivos y que debe ser capaz de adaptarse a las diferentes circunstancias”.