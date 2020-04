Cultura convoca una reunión sectorial en medio de críticas por el último Consejo

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de Delegación de Cultura, ha convocado para el próximo 6 de mayo a las 11.00 horas un encuentro con el sector cultural profesional de la ciudad. La convocatoria, anunciada ayer en nota de prensa, sucede a un comunicado público firmado por la mesa del sector cultural de participación ciudadana en el que se critica el funcionamiento del Consejo de Cultura celebrado el pasado viernes.

La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, señala en la nota que al encuentro del día 6, que será telemático, están invitados a participar todos los agentes del tejido cultural profesional de la ciudad. Aquellos profesionales que estén interesados en participar en este encuentro deberán enviar su solicitud a secretaria.cultura@cadiz.es . La selección de solicitudes, según explica la nota de prensa municipal, se hará por orden de llegada y se primará la representación de todos los ámbitos del sector.

Entre los objetivos de esta reunión se encuentran, según avanza Cazalilla, “informar de las acciones que se están desarrollando y que se van a desarrollar para paliar los efectos de la crisis del Covid-19 en el sector cultural profesional local así como para favorecer la reactivación cultura y artística profesional en la ciudad”.

“Creemos que existen voces culturales de la ciudad que actualmente no pertenecen a ninguna de las mesas participativas pero que al igual que ellas tienen mucho que aportar para reforzar la cultura gaditana”, explica la concejala Cazalilla.

El anuncio municipal, avanzado ya el viernes tras la reunión del Consejo de Cultura, sucede a una nota pública en la que la mesa del sector cultural de participación ciudadana critica con dureza el desarrollo de la reunión del Consejo. El comunicado acusa al concejal Paco Cano, edil de Participación Ciudadana, de “tomar el control y las funciones de presidencia que son competencia de la responsable de Cultura”.

“Los dos mediadores independientes que son miembros electos del Consejo –asegura el comunicado– no estaban presentes porque han presentado su dimisión alegando cuestiones personales, dimisiones que no han sido informadas formalmente a la parte ciudadana, y en el orden del día no se presentó la elección de nuevos miembros. Hubo participación de otras personas por invitación del concejal de Participación Ciudadana, que no es miembro del Consejo de Cultura”.

Según el comunicado, se produjo una “ridiculización de las propuestas presentadas por la ciudadanía, elaboradas tras largos meses de trabajo grupal altruista y solidario, que fueron descartas automáticamente cuando se presentaron en una reunión anterior. Lola Cazalilla llegó a llamar en esta reunión ‘carta de los reyes magos’ a nuestras propuestas”.