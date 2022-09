Paco Ramos versifica el capitalismo en ‘Los muertos de Bilderberg’

¿Y por qué una estructura bíblica? Paco Ramos explica esta elección formal que pretende ir más allá que un mero recurso literario: “En los tiempos actuales, frente a aquello que criticaba la Biblia del vellocino de oro , en estos tiempos abrazamos al vellocino de oro, y lo hacemos a partir del capitalismo. La verdadera religión de nuestro tiempo ha sido y sigue siendo el capitalismo. Y esta era una manera de hacer un paralelismo con la Biblia pero con un Apocalipsis que fuera en sentido positivo y no una destrucción de la humanidad en sí, sino una reconstrucción de esa humanidad. He querido lanzar un mensaje esperanzador a través del Apocalipsis, hablar de un sistema que está agotado y de que creo en la esperanza de un mundo mejor tras derrocar este régimen que crea cada vez más ricos”.

Bajo ese contexto, el poeta se acerca al capitalismo como la gran religión que maneja los hilos del planeta y construye esa biblia con la que pretende denunciar los peligrosos dogmas que rigen sus ritos y ceremonias: “ He recreado al Club Bilderberg como dios creador del mundo capitalista , y a partir de ahí he hecho un formato bíblico en el que aparece un Génesis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento (con el personaje de una mujer encarnando la figura de Jesucristo) y un Apocalipsis. El libro responde, sobre todo, a todas esas víctimas que desde 2011 a través de los desahucios, del paro, la inmigración... han visto sus vidas perjudicadas; incluso se ha incrementado el número de suicidios, 24.000 personas que mueren al día de hambre...”.

El isleño Paco Ramos explica así la elección de este selecto club como punto de partida de su poemario: “Ese club se crea después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de proteger sus propios intereses , después del gran coste económico de la guerra. Para que en caso de que volviera a haber una gran recesión, otra guerra, otra época de crisis, ellos no vieran perjudicado su poder. Actualmente se está viendo cómo cada vez que se produce una época de crisis, los pobres siguen siendo más pobres mientras que ellos siguen aumentando sus beneficios, como está pasando ahora con las petroleras, las eléctricas...”.

Presentación en el Colegio Mayor de la UCA

Los muertos de Bilderberg, cuya fotografía de portada es original de Julián Ochoa, se presentará el próximo viernes, 30 de septiembre, en el Colegio Mayor de la Universidad de Cádiz. Será a las seis y media de la tarde en una cita conducida por Pedro Castilla y en la que el autor Paco Ramos estará acompañado por María Jesús Ruiz, la profesora de la UCA que firma el prólogo de la obra; Teresa Rodríguez, la parlamentaria andaluza que cierra con su epílogo el libro, y la editora Charo Fierro. Señala como suya Paco Ramos la elección de las autoras del prólogo y el epílogo: “Lo de Teresa surge porque una vez que tengo la idea del libro, después de nueve años de ejecución porque la idea nace en 2013, pensé que no habría persona más idónea para hablar sobre el Club Bilderberg que Teresa. Gracias a un contacto común, Pedro Castilla, me puse en contacto con Teresa y se mostró dispuesta a escribirlo”. Con su obra, Paco Ramos trata de defender también la vigencia de la poesía social, a la que reconoce “escondida” en el escaparate mediático de la poesía, de manera que habla de sus referentes en este género no tan menor en el que destaca como referentes a representantes de la Generación Beat del los 60 y 70, como Allen Ginsberg y Jack Kerouac, y a españoles como Uberto Stabile, Antonio Orihuela y Antonio Méndez Rubio.