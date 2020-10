Once presentaciones de obras en la Feria del Libro de Cádiz más atípica

No será, sin duda, la Feria del Libro de Cádiz soñada ni deseada por sus responsables. Ni siquiera la preferida de los libreros. La pandemia obliga a modificar notablemente el formato de esta esperada cita con la literatura que, en esta su 35 edición, no contará con la presencia de los libreros en las casamatas del Baluarte de la Candelaria pero sí con once presentaciones de obras que conforman una programación adaptada a los tiempos y a las medidas de seguridad y sanitarias obligadas por el coronavirus. La feria gaditana, que se celebrará del 13 al 17 de este mes, se inaugurará el próximo martes con la presencia del cantautor portuense Javier Ruibal y su libro Coraza de barro. Será necesario reservar invitación para acudir a las presentaciones de las obras.

Los detalles de esta atípica Feria del Libro de Cádiz han sido dados a conocer esta mañana en el ECCO de la capital por la concejala de Cultura, Lola Cazalilla; el nuevo coordinador de la feria, Juan José Sandoval, y el responsable de la Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela. Todos han estado acompañados de la ilustradora Gloria Garrastazul, autora del cartel anunciador.

Al no poder instalarse este año las librerías en las casamatas del Baluarte, un espacio pequeño en el que resulta difícil evitar la presencia de mucha gente cerca, los responsables de la feria han tratado de paliar esta ausencia con un apoyo explícito a "todas las librerías de la ciudad" (excepto una que abrió hace unos días) a través de un certamen literario convocado hace ya unas fechas, que ya ha recibido más de 150 relatos en sus distintas modalidades y cuyos premios serán lotes de libros que los participantes podrán adquirir de forma equitativa por diez librerías de Cádiz: 300 euros en libros para el ganador y 150 para el finalista.

Las librerías, además, contarán con un pequeño 'stand' en cada una de las presentaciones de libros que se han programado para la próxima semana en Cádiz, que se celebrarán en la remodelada sala del Baluarte de la Candelaria, en el café teatro Pay Pay y también a través de Onda Cádiz. Para asistir a estos actos, será necesario reservar invitación a través de la web de la Feria del Libro y de los correros electrónicos info.feriadellibro@cadiz.es y elpaypay@gmail.com.

La Feria del Libro de Cádiz comenzará el próximo martes, día 13, con la presentación del libro Coraza de barro de Javier Ruibal, que estará acompañado en la mesa por el periodista y escritor Juan José Téllez.

Ya el miércoles 14 estará en el Baluarte el escritor Benjamín Prado con la presentación del libro Memoria de la melancolía, de María Teresa León. En el Pay Pay se presentarán Diario de una cuarentena, de Javier Benítez, y Arquetipos para una pandemia, de Fran Delgado. Y a través de Onda Cádiz, y con la colaboración de la Fundación Ory, se podrá seguir la presentación de la obra Grafitis para neandertales, de Jorge Reichmann.

De nuevo en el Baluarte de la Candelaria, el jueves será el turno de Ilu Ros y sus Cosas nuestras, mientras que el Pay Pay acogerá la presentación de Zorras, la última obra de Noemí Casquet.

Tres presentaciones habrá el viernes 16. Aurora Luque estará en el Baluarte con Gavieras; Alexis Díaz Pimienta en el Pay Pay con Poemas de amor zoológico, y Andrea Abreu en Onda Cádiz con su obra Panza de burro.

La 35 Feria del Libro de Cádiz concluirá el sábado 17 de octubre con la entrega de premios del certamen literario y con la presencia de Joaquín Araújo para presentar su libro Los libros te enseñarán a ver el bosque, en un año en el que la feria estará dedicada a la ecología y la conservación de la naturaleza.

Junto a la Fundación Municipal de Cultura y el coordinador de la feria, colaboran en esta edición la Fundación Unicaja, el centro Andaluz de las Letras, La Fundación Ory, el café Pay Pay y Onda Cádiz Televisión.