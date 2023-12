Negra Navidad

El año 2023 se acerca al precipicio de la memoria. Es momento de balances pero también de regalos. La blanca Navidad está bonita para las postales anglosajonas y las películas del gordo Claus colándose por las chimeneas, pero como en esta página somos más de colores oscuros, de sombras, de negro negrísimo, vamos a aportar unas sugerencias para que ningún buen lector se quede sin alguno de unos cuantos títulos que consideramos notables. La lista podría tener más autores pero con estos nueve tienen el éxito asegurado.

Sobre la losa

La última novela de Fred Vargas lleva por título Sobre la losa (editorial Siruela) y es una delicia. Ya no sólo es que el despistado inspector Adamsberg nos embriague, es que hay personajes espléndidos y una trama situada en un pueblito de la Bretaña francesa donde se van sucediendo una serie de fenómenos extraños y asesinatos que mantienen en vilo al lector hasta la última página.

Las hermanas Jacobs

Quienes sigan empeñados en devaluar la novela negra y catalogarla como un género menor harían bien en leer a Benjamin Black, o mejor dicho, a John Banville, puesto que el seudónimo del escritor irlandés lo utiliza principalmente en nuestro idioma. La última aventura del doctor Quirke lleva por título Las hermanas Jacobs (Alfaguara) y sitúa a nuestro protagonista de vuelta a casa después de haber perdido a su esposa en su última entrega, aquella magnífica Quirke en San Sebastián. Esta vez la poderosa prosa de Banville, que, como Fred Vargas tiene en su haber el premio Princesa de Asturias, se percibe desde el arranque de la trama, justo después de la II Guerra Mundial en un monasterio de los Dolomitas. Nazis, judíos, policías irlandeses, jovencitas que aparecen muertas en oscuros garajes... No se la pierdan.

El problema final

Arturo Pérez-Reverte rinde homenaje a Sherlock Holmes y a la novela-problema de la mejor manera, con una obra que es mucho más que un gran entretenimiento. Diálogos mordaces y unos personajes fantásticos que engrandecen ese género que nos conquistó hace décadas y que hoy, salvo honrosas excepciones, se ha vuelto más directo y brutal. Reverte nos devuelve la esencia de la novela de intriga.

Eclipse

Jo Nesbø lleva tiempo amagando con cargarse al gran Harry Hole, pero, de momento, ahí sigue vivito y coleando uno de nuestros detectives preferidos. En Eclipse (Negra&Roja) debe volver a Noruega desde Los Ángeles, donde se ha refugiado tras su última debacle, para llevar a cabo una investigación que por momentos parece un rompecabezas.

El camino de la resurrección

Otro clásico, Michael Connelly, que vuelve con energías renovadas. AdN ha publicado en España su última obra, El camino de la resurrección, que es, y tiene mérito, una de las novelas más completas de su larga trayectoria, repleta de éxitos. Para amantes de la buena novela negra americana.

Tumbas sin nombre

Soy un incondicional de John Connolly. Lo reconozco. Espero sus novelas con el pulso acelerado. Aunque es verdad que Tumbas sin nombre (Tusquets) es café para muy cafeteros, ver en acción una vez más a Angel y Louis es siempre especial. Además esta vez el trasfondo de la Guerra de los Balcanes y esa niña vieja espeluznante compensa que el gran Charlie Parker no sea el protagonista de la trama.

Retrato de una desconocida

Recomiendo la última obra de Daniel Silva, que lleva por nombre Retrato de una desconocida (HarperCollins Ibérica), pero podría citar cualquiera de las novelas de este autor norteamericano que es un auténtico maestro en eso que se ha dado en llamar las novelas de espías. Su agente y restaurador de arte, Gabriel Allon, bien merecería competir con el mismísimo James Bond. Acabo de terminar de leer El confesor, que es la tercera novela de la saga, y también es absolutamente fascinante. Ese es uno de sus efectos secundarios, que una vez que se conoce a Silva y a Allon ya no se puede estar mucho tiempo sin llevarse alguna de sus aventuras a la boca. Además, ojo, no habla sin saber ni deja títere con cabeza, a lo más que llega es a cambiar el nombre de un ex agente de la KGB capaz de acabar por dominar a la Gran Madre Rusia (no sé si me entienden), como ocurre en La violonchelista. Imprescindible.

Las reglas de Londres

Y ya metidos en líos de espías sigamos por otro de mis preferidos: Jackson Lamb y sus caballos lentos. Su último título, Las reglas de Londres (Salamandra) es desternillante, con escenas que parecen sacadas de las mejores obras de P.G. Wodehouse. Las conversaciones de Lamb, tanto con sus superiores como con su equipo de desechos del MI6, a los que han desterrado a la Casa de la Ciénaga, deberían ser recopiladas para que no se perdieran nunca. Un personaje único Lamb que crece con cada novela, con cada aventura. Háganse un favor y lean a Mick Herron. No se arrepentirán.

Blacksad

Hemos dejado para el final un cómic que es una joya, una más de las que tiene en su magnífico catálogo la editorial Norma. Hablamos, obviamente, de Blacksad. Recientemente ha salido al mercado la segunda parte de su última aventura, Todo cae, pero si quieren conocerlo bien pueden empezar dándose un atracón con el espléndido integral que contiene sus cinco primeras aventuras. Las historias se sitúan en las calles de EEUU en la década de los 50, al más puro estilo de Sam Spade o Raymond Chandler. Estamos en un mundo donde animales antropomórficos se buscan la vida. John Blacksad, un gato detective, los pondrá firmes. Espectacular.