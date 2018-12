‘El Mesías’ de Haendel sonará en el concierto de Navidad del Teatro Falla

Nueva cita con el Concierto Extraordinario de Navidad en el Gran Teatro Falla. Esta vez será con una obra cumbre del Barroco, el oratorio El Mesías, que sonará el próximo sábado 22 de diciembre con la Coral de la Universidad de Cádiz, la orquesta Álvarez Beigbeder y el conjunto vocal Virelay, bajo la dirección de Juan Manuel Pérez Madueño, director de la Coral. Como solistas estarán Susana Casas, soprano; Jorge Enrique García, contratenor; Luis Paletti, tenor, y David Lagares, barítono.

Este es el tercer proyecto que la Coral Universitaria y la orquesta jerezana protagonizan en el Gran Teatro Falla, después del espectáculo El jardín de los sonidos y de la recuperación de la zarzuela Black, el payaso. En esta ocasión, se recurre a un clásico de estas fiestas para el concierto que, además, cerrará la programación de este año en el coliseo gaditano.

Haendel compuso El Mesías en Londres en apenas tres semanas Tradicionalmente asociado con la Navidad, este oratorio trata no solo del nacimiento de Jesús de Nazaret, sino también de toda su vida. Su gran estreno no llegó hasta 1742, en el New Music Hall de Dublín para un concierto benéfico. Su coro más famoso es el majestuoso Aleluya.

Haendel y por encima de todo su Mesías han superado desde hace casi 270 años todo tipo de versiones, ediciones y recuperaciones, y nada parece indicar que no vayan a seguir haciéndolo en los tiempos venideros. Como se explica en el dossier informativo del concierto del próximo sábado, el proyecto de la coral gaditana y de la orquesta jerezana tiene un sentido claro: “Una de las obras más monumentales de la historia de la música. No hay Navidad sin que los sonidos de este impresionante oratorio resuenen en nuestros corazones para recordarnos la magnificencia de una obra que ha trascendido a su origen, para convertirse en un verdadero himno a la vida. Ahora, lo convertimos en un lienzo en blanco sobre el que crear, sobre el que soñar”.

La Coral de la Universidad de Cádiz se fundó en marzo de 1982 en el seno universitario y bajo los auspicios del vicepresidente de la comisión gestora, el profesor José Jordano. Su primer director fue Antonio Escobar. Posteriormente, en el año 1983 asume la dirección Marcelino Díez Martínez, y a partir de junio de 1994, José Luis López Aranda. Ya en julio del año 2000 lo hizo Manuel Rubio Galán y finalmente, desde enero de 2001, la dirige Juan Manuel Pérez Madueño, responsable del proyecto que se presentará en el Falla.

La orquesta Álvarez Beigbeder acompañará de nuevo a la coral universitaria. Creada en 1998 a iniciativa de Archil Pochkua (viola de la Orquesta Sinfónica de Sevilla), del abogado jerezano Antonio de la Herrán y de personas interesadas por la música, que se constituyeron en asociación sin ánimo de lucro para darle estructura y forma legal, desde entonces funciona de forma estable y continuada, dándole a los jóvenes músicos andaluces la oportunidad de formarse y participar en múltiples conciertos de música clásica dentro y fuera del país.

Debuta en este proyecto musical el conjunto vocal Virelay, fundado en Cádiz en octubre de 2001 por iniciativa de Jorge Enrique García y Sandra Massa con el objetivo de estudiar y profundizar en la música antigua desde una perspectiva plural y versátil, combinando diferentes tipos de formaciones. Centra sus esfuerzos en tres apartados: investigación, interpretación y formación. El primer cometido mencionado siempre ha estado ligado a la música para la ciudad, especialmente la perteneciente al archivo musical de la Catedral de Cádiz.

Precisamente Jorge Enrique García (Cádiz, 1981), el director de Virelay, será uno de los solistas que intervengan en el concierto. Lo hará como contratenor. Junto a él estará el tenor malagueño Luis Panetti, el barítono portuense David Lagares y la soprano Susana Casas. La dirección del proyecto será de nuevo responsabilidad de Juan Manuel Pérez Madueño, bajo cuya batuta se han realizado los últimos conciertos ofrecidos conjuntamente con la orquesta jerezana.

Los ensayos de El Mesías se han intensificado en los últimos días, sobre todo en el último fin de semana en el que se han celebrado en sesiones de mañana y tarde en las dependencias universitarias del Aulario Constitución 1812. En este mismo edificio tuvo lugar el lunes un ensayo abierto y el mismo sábado de la actuación, ya en el Teatro Falla, un concierto didáctico por la mañana para escolares gaditanos.