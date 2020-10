La gaditana María Moreno y el espectáculo '¡Fandango!' triunfan en la Bienal

¡Fandango!, el montaje en el que se han aliado el cantaor jerezano David Lagos y el bailaor David Coria, resultó elegido este martes por un jurado de especialistas el mejor espectáculo de la pasada Bienal de Flamenco. La obra, una reflexión sobre la identidad española, sobre "cómo creemos que ven España desde fuera y cómo nos ven en realidad, mostrando, desde la mirada del viajero, los tópicos y los antitópicos que hay en torno a nosotros", según explicaron sus creadores, se impuso así en unos Giraldillos que destacaron lo mejor de una edición atípica que pudo celebrarse pese al coronavirus.

A pesar de ser una Bienal en la que destacó la presencia de las mujeres, sólo dos entraron en el palmarés: la gaditana María Moreno logró el de 'Momento Mágico' gracias al arranque de la soleá en su espectáculo More (no) More, "por la densidad expresiva en la lenta subida de sus brazos y la profundidad del juego tiempo-espacio flamencos". La bailaora Paula Comitre (Sevilla, 1994) se hizo con el Giraldillo Revelación.

Las restantes distinciones, entre las que se encuentran el Giraldillo Ciudad de Sevilla al guitarrista Rafael Riqueni y el reconocimiento a otro veterano, El Pele, Giraldillo a la maestría, fueron para Andrés Marín en la categoría de baile, por su despliegue en una larga jornada en la que tomó el CAAC con la propuesta La vigilia perfecta; a Pedro El Granaíno, en cante, por el conmovedor recital que ofreció en el Lope de Vega; o el sanluqueño Diego Villegas, que fue elegido en el apartado de instrumentista.

Alfredo Lagos (toque de acompañamiento), David Lagos (cante de acompañamiento) son otros nombres que entraron en el fallo del jurado. La entrega de los galardones, según informaron desde el Ayuntamiento de Sevilla, se realizará "en fechas que se comunicarán en próximas semanas".