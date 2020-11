–Ha publicado una biografía de Bowie, otra de Frida y ahora Marilyn, personajes todos muy potentes visualmente, ¿sigue un criterio estético para esta serie de trabajos?

–En realidad con Marilyn no es algo que haya tenido en cuenta. Es verdad que Frida es muy agradable de dibujar porque todo su universo es muy rico. Después Bowie también me daba mucho juego porque tuvo muchos cambios de aspecto físico y eso fue muy divertido pero siempre intento que se mezclen con mi universo. Y Marilyn, de verdad, aunque es una imagen muy icónica, la escogí porque me interesaba más hablar de ella y de su vida.

–¿Cuándo tiene conciencia de que Marilyn se cruzó en su camino?

–Pues la recuerdo desde pequeña por sus películas y creo que todos la tenemos en el imaginario colectivo, pero empecé a tener conciencia de que Marilyn era algo diferente a lo que yo había pensado, sobre todo, cuando hice el libro de El placer. De hecho, previo a El placer y previo a Bowie salió la opción de hacer un libro sobre Marilyn porque yo ya había leído alguna entrevista en la que se decía que Marilyn era una gran lectora. Y luego en El placer vuelve a aparecer ella como mujer que ha vivido su forma más libre y que por ello se le ha castigado. Ella no tenía pudor a la hora de mostrar su cuerpo y de hablar de sexo y se la transformó en un icono sexual, en un objeto, y se la desvalorizó por ello. Porque está muy bien que enseñen tu cuerpo los demás pero cuando esa decisión la tomas tú libremente ya no está tan bien visto.

–Porque era un símbolo sexual pero además...

–Además, una mujer inteligente, luchadora, culta, moderna, una mujer que lee muchísimo, que le encanta la literatura rusa, que le encana el arte y la poesía...

–Y esa es la que encontramos en ‘Marilyn. Una biografía’

–Pues sí, pero yo no he descubierto Roma, lo único que he hecho es documentarme muchísimo. Pero solamente con leer entrevistas de ella y su libro de fragmento ya te haces una idea de que Norma Jeane era alguien muy diferente a la imagen que nos han vendido, a la Marilyn que nos han vendido. Luego hay biografías, que no son la mayoría, que nos hablan de esa otra Marilyn más completa pero cuesta más trabajo encontrarlas. Así que a mí me sorprende que existiendo toda esa documentación por qué a día de hoy sigue pesando más esa imagen de objeto sexual vacío de mente.

–Pues a mí me ha sorprendido, por ejemplo, su defensa de sus derechos laborales

–Es que no se habla de eso. Estamos en los años 50, en un sistema de estudios feroz que tanto a sus actores como actrices los maltrata con sus contratos. Marilyn es una de las actrices que más dinero está aportando en aquel momento a la Fox, sin embargo no está interpretando los papeles que ella quiere, porque quiere papeles más serios, ni le están pagando lo que cree que se merece. Y tiene la valentía de dejar la Fox, montar su propia productora y marcharse a Nueva York. Eso es algo que no se hacía, y menos una mujer. Luego vuelve a la Fox con un contrato mejor y además con 36 años, al final de su vida, se va y vuelve con otro todavía mejor.

–¿Convenía colgarle esa etiqueta de rubia tonta porque su libertad podría resultar peligrosa?

–Esa es la cuestión y más cuando hablamos de una sociedad tan puritana como la americana en aquel momento, a la que todavía no había llegado la revolución sexual. Está permitido que ella sea un objeto sexual con el que los hombres se exciten pero no pueden dejar que sea un referente para las mujeres. ¿Qué hago entonces? Pues te quito tu inteligencia, tu autonomía.

–¿Por qué no trata su muerte?

–Porque con este libro quería salirme de la parte morbosa. Por eso tampoco he hablado mucho de los numerosos amantes que tuvo. Hablar de su muerte es complicado porque hay muchas teorías y pocas certezas.