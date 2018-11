El gaditano Jesús Cañadas consigue el Ignotus a Mejor Novela

Aunque Jesús Cañadas titulaba a su obra más gaditana Las tres muertes de Fermín Salvochea, para la literatura de género parece que el alcalde anarquista de Cádiz está más vivo que nunca. Y es que tras conseguir el Premio Kelvin y estar nominado al Celsius, la novela del gaditano acapara otro de los más importantes galardones de lo fantástico de nuestro país al conquistar el Premio Ignotus a Mejor Novela.

“No me lo esperaba en absoluto porque 2017 fue un año buenísimo en cuanto a novelas y la verdad es que ha habido una calidad grandísima con novelas como Connerland, de Laura Fernández o Arañas de Marte, de Guillem López, que también estaba nominada y es un novelón, o Invasiones, de Martínez Biurrun. No sé qué astros se alinearon pero eran todas muy buenas, así que cualquiera podría haber ganado”, valora el autor que, de hecho, se fue “tempranito a la cama” la noche en la que se anunciaron los premios “y me levanté con cientos de mensajes de felicitación”, se congratula.

Y con motivo, ya que para Cañadas “es muy importante” el hecho de que estos premios, los equivalentes a los Hugo anglosajones, sean valorados y votados por los lectores. “Ya Las tres muertes se llevó el Kelvin que lo otorga un jurado especializado, digamos que lo apoya la crítica, y encima que lo respalde el público en sí con el Ignotus es una maravilla, es el colofón de la carrera que está teniendo Salvochea desde que salió hace un año, con lo que no podía estar más contento”, agradece.

“Yo lo que intenté hacer con Las tres muertes de Fermín Salvochea es una historia que me emocionase y que llevase al lector a un Cádiz oscuro, casi de realismo mágico tenebroso, que es lo que me gusta a mí, y vivirlo en la redacción como si yo estuviera ahí”, destaca sobre las aventuras en dos tiempos (1907 y 1873) de un grupo de chiquillos que se embarcan en la resolución de un misterio que amenaza sus vidas y que se cierne sobre su ciudad desde hace tres décadas y donde el alcalde Fermín Salvochea y Juaíco, su barbero, tienen mucho que decir...

Una historia con muchos tintes local pero que ha logrado ser global, en vistas de la recepción que ha tenido por parte de los lectores de diferentes puntos de España y también del mundo. “Me escribió una señora desde Latinoamérica diciéndome que le había recordado mucho las aventuras de los niños a su infancia en Buenos Aires”, explica Cañadas que reprodujo en su novela el habla gaditana facilitándole la tarea al lector introduciendo un glosario de términos gaditanos. “Algo así como un diccionario gaditano-español pero que, según me ha llegado, a los lectores no les ha hecho mucha falta consultar porque, decían, se entendía todo perfectamente”, asegura.

Una nueva aventura

Además de seguir cosechando reconocimientos con Las tres muertes de Fermín Salvochea, Jesús Cañadas se ha embarcado en una nueva aventura, “la que mayores retos” le ha supuesto en su carrera de escritor, la literatura juvenil.

Así, el gaditano acaba de publicar Athenea y los elementos. El ojo de Nefertiti (Edebé) la primera entrega de una saga que contará “con cinco libros” dirigidos al público entre 10 y 14 años, “aunque hay adultos que me han dicho que han entrado en el libro con 40 y han salido con 12 años”, ríe el autor.

No es de extrañar ya que Cañadas (Cádiz, 1980) ha escrito en esta novela “el tipo de cosas que me hubiera gustado leer cuando yo estaba en esa edad porque de verdad pienso que uno escribe para el lector que ha sido durante toda su vida”. Con Athenea, además, el gaditano ha aprendido nuevas lecciones como “que los niños no son idiotas”, por tanto, “no se debe escribir para ellos como si lo fueran” y que “enfrentarme a una saga, el hecho de hacer un arco argumental que ocupe varios libros, se ha convertido en el proyecto más ambicioso y más complejo de los que he hecho hasta ahora”.

Misterio, exploración, viajes, historia... Athenea y los elementos es una novela de aventuras al estilo clásico con una protagonista “con mucho carácter”, “no es mi Mary Sue exactamente (personaje donde el escritor proyecta su visión idealizada) pero sí la versión de lo que yo espero para mi hija, una niña que sea testaruda, intrépida y aventurera”.

Una niña de 11 años que sueña con vivir grandes aventuras en el Berlín de 1912. Una de ellas, la que se narra en este primer libro, la llevará a El Cairo en busca del ojo de Nefertiti. La próxima, que sale en febrero, será un viaje hacia Atlantis y la cultura de la antigua Grecia.