'Hormigas perplejas', la reconversión industrial de Cádiz en el Festival de Cine de San Sebastián

Justo “como hormiguitas” han trabajado Mercedes Moncada y su equipo para poner en pie su película Hormigas perplejas, un documental que centra su mirada en la reconversión industrial naval y aeronáutica de la Bahía, como paradigma de un cambio global de modelo productivo. Un trabajo que, como el de la hormiga de la fábula, tiene su frutos. Por lo pronto, se estrena nada más y nada menos que en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Made in Spain.

“Contentísima y, bueno, el ser seleccionados para este apartado nos dio un aliciente para terminarla”, confiesa la realizadora que envió “un corte” al director de la cita, José Luis Rebordinos, “para que me diera un feedback del proyecto pero ni me imaginé que la iba a seleccionar para Made in Spain”, un apartado en el que se podrán ver 19 películas de nuestro país. “Fue un gran aliciente para seguir trabajando y hasta me embarqué en un préstamo personal para terminarla porque esta película no cuenta con ninguna ayuda institucional”, explica.

Así, a sus espaldas, y a las de sus colaboradores –Agustín Hurtado (fotografía), Darío García (montaje) y Pedro Perles (música)–, carga por completo Moncada esta historia rodada “durante 3 años” y que por fin verá la luz “el próximo 28 de septiembre; bueno, y el 29 y el 30 porque se proyecta en el festival en esos tres días”, precisa.

Una historia que la cineasta de madre gaditana y padre nicaragüense tenía muy clara desde el principio. “Yo quería hacer una peli que retratara algo que está pasando en todos los niveles, en todas las esferas y en el planeta entero, la caída de un modelo industrial y el inicio de otro”, explica Moncada sobre un hecho que “en Cádiz era muy fácil verlo”. “Es algo que está muy agudizado porque llevamos andadas varias décadas del proceso de desindustrialización, digamos que somos pioneros en el cambio de modelo del empleo directo a un modelo de empleo de empresas auxiliares. Esto es algo que está ocurriendo en todos los sectores: universidad, Renfe, instituciones públicas, empresas de todo tipo... En todos los sectores se empieza a acuerparse el modelo de empresa auxiliar y eso conlleva, la mayoría de las veces, la pérdida de derechos laborales en todos los niveles”, argumenta.

Así, Moncada concreta sus intenciones en un documental que discurre a través de dos historias simultáneas, “la huelga del metal de las empresas auxiliares” y “la resistencia de los trabajadores de Airbus Puerto Real para evitar cierre de la empresa”. “Dos conflictos diferentes, con trabajadores con reivindicaciones diferentes, unos quieren para un cierre que significa frenar la desindustrialización de la Bahía y, otros, la parte naval, reivindican el respeto al convenio laboral”, precisa la directora de Palabras mágicas que huye en su filme de “hacer discursos que no me corresponden”, “ni de hacer un reportaje ni un hecho de activismo”. “Mi intención es acercarme, echar una mirada bajo un problema complejo que nos cubre a todos, porque el modelo de empleo está cambiando y me parece que no estamos atentos a qué pasa con los derechos laborales”, advierte.

Ahí reside el corazón de Hormigas perplejas, en las consecuencias de la pérdida de los derechos laborales que es algo “que golpea en los cuerpos de las personas, en su densidad, y eso es algo que, creo, que a nivel gráfico y de imágenes se ve muy bien en la cinta”, valora su directora que ha conseguido sacar adelante el proyecto en territorio también complicado para el audiovisual: “Hacer cine en Andalucía es un asunto de resistencia, se está convirtiendo en algo bastante heroico”.

"Me importa el futuro de la ciudad donde vivo y vive mi hijo"

No es sólo porque “de llamar a una tierra hogar, sería a Cádiz”, ni de que sea su “ciudad estable de referencia”. No, no se trata de los lazos del pasado, ni siquiera del presente de la cineasta que regresó hace 6 años a la ciudad tras vivir 20 años en México y otros tanto en Sevilla en su vuelta a España. No. Se trata del futuro. “Me importa el futuro de la ciudad donde vivo y donde vive mi hijo. Cádiz, su futuro, no me es ajeno por eso esta historia siento que me toca en primera persona”, confiesa Mercedes Moncada, la realizadora de Hormigas perplejas.

Moncada, que vivió en la ciudad de pequeña, no aborda el conflicto de la reconversión industrial que retrata en su película “como una foránea” sino como alguien que sabe “qué modelo laboral y productivo es el que teníamos” pero que no tiene muy claro, ninguno lo tenemos, “del modelo hacia el que avanzamos”. “Y es el modelo que se van a comer mi hijo, sus compañeros, tu hija... Desde ahí, desde ese sitio, es el que abordo la película”. Un filme donde se rodaron tanquetas, sí, y fuego, y aquella batalla en los alrededores de Renfe, pero, más importante, donde hay contexto y preguntas a la espera de respuesta.