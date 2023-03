Hilda Martín llega a las librerías con 'La memoria de Olivia'

La historiadora y escritora gaditana Hilda Martín García ha aparcado por un momento su indiscutible vocación por la historia para adentrarse en el mundo de la autoficción con su libro 'La memoria de Olivia', un volumen editado por Mayi en el que la autora va tejiendo sus recuerdos y emociones, esos que la han moldeado y la convierten en la voz de esas mismas mujeres que le han dejado una profunda huella. El libro será presentado por Fernando García Mena, presentador de los servicios informativos de Canal Sur Televisión, el próximo jueves, 16 de marzo, a las 19.00 horas en la Sala de los Libros de la UCA, en el edificio Andrés Segovia de la calle Doctor Marañón, 3.

Así, después de escribir libros históricos como 'Las Crónicas de Cádiz' o 'El libro de las mareas', la propia Hilda Martín explica a este periódico este salto literario tan personal: "Este libro es otra historia, son otras historias que de forma transversal llegaron a mi vida siendo una niña, que significaron mucho en mi crecimiento personal y que están dentro de mi memoria. Esta humilde novela, esta colección de recuerdos auténticos o inventados, estas palabras recogidas en 'La memoria de Olivia', nacen, como escribió la feminista francesa Helen Cixous, para hacer retroceder el olvido, para no dejar que me sorprenda el abismo. Surge de un proceso de indagación a través de los sentidos de lo que el paso del tiempo me ha traído la memoria y del proceso de curación mental que resulta de activarla".

"Esto es -continúa la autora- lo que contienen las páginas de este libro, el viaje al pasado de Olivia, una niña que encuentra en un pueblo de la costa la forma de curar sus heridas infantiles y que crece acompañada de mujeres fuertes y profundas que la marcarán para siempre. A fin de cuentas, la autoficción no es más, como dice la nobel francesa Ernaux, que escribir lo que nos pasa a nosotros, de dentro hacia fuera y de fuera hacía dentro, acompañándonos en esa exposición de tramos de nuestra vida, de personajes, de historias que inciden de una forma o de otra, directamente en la configuración de nuestra propia existencia".

Un texto el de 'La memoria de Olivia' que Hilda Martín abandonó y retomó hasta que, finalmente, tomó cuerpo y decidió acabar "como una forma de curarme" despertando así la memoria que contribuyó a construir el armazón de este relato: "Escribir estirando aquellos recuerdos que te llevan a momentos felices de veranos en la costa. Recordar la luz de Tavira y de Ayamonte. Volver a oír las sirenas de los barcos llegando al atardecer a la Punta del Moral. Rememorar la tibieza de las playas de Canela llenas de alburracas y coquinas, y traer a mi memoria todas esas personas que compartieron con Olivia, el proceso de crecer, es una forma de mantenerse viva".

Y una aclaración: "No es mi vida, sería muy pretenciosa creer que mi vida interesa a alguien, pero sí hay escenas que se dieron en ella, situaciones y vivencias que yo recuerdo de ese modo. No sé si el recuerdo es certero, ni siquiera coincide muchas veces con la visión que tienen otras personas que compartieron conmigo aquellos años, pero es la visión que soporto desde que dejé de ir a aquel pueblo, desde que aquella abuela portuguesa dejo de estar presente en nuestras vidas".

La memoria y la vida de una mujer unidas en un solo escrito, en una existencia en la que otras muchas mujeres han dejado también su huella. "Junto a los sentidos, el otro puntal de la historia: las mujeres. Mujeres doloridas y heridas, llenas de las cicatrices y agujeros que deja el mal trato. Mujeres anhelantes que esperan en los muelles el regreso de los maridos del mar. Mujeres hadas, que nacen para iluminarnos los caminos, mujeres tocadas, mujeres abandonadas y mujeres fuertes y aguerridas que se echaron a la espalda al mundo y cuidaron de los hijos. Mujeres vivas, y mujeres muertas, que forjaron la identidad de Olivia".