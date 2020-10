El Grupo Popular pregunta oficialmente por la eliminación del encuentro de mujeres del FIT

El Grupo Municipal Popular de Cádiz registró ayer una pregunta oficial para conocer los motivos por los que el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) ha prescindido este año de la celebración, aunque fuera telemática, del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, que hubiera cumplido este octubre su vigesimocuarta edición “si no hubiera sido eliminado sin la más mínima explicación de la programación del festival gaditano”, explica el PP en una nota de prensa.

Los populares han solicitado un informe en el que se especifiquen los motivos por los que “una cita arraigada en el festival ha sido eliminada sin alternativa alguna”. Además, se interesan por la causa por la que no es posible realizarlo ni siquiera de manera telemática, teniendo en cuenta que en estos encuentros actrices, dramaturgas, investigadoras de ambos lados del Atlántico debatían y compartían sobre mujer, creación artística, y diversos asuntos de interés, algo que podría haberse realizado en esto momentos con el aliciente de la nueva realidad para el Teatro en tiempos de pandemia. “Si era la Fundación de la Mujer la que tenía que pelearlo -dice la nota–, no nos extraña; no hacen nada que no existiera ya, y cuando pretenden iniciar algo nuevo, no lo llevan a cabo, como las Jornadas Cracks 2020”.

El Grupo Popular también lamentó que la acción de gobierno se haya llevado por delante citas tan importantes para la cultura en la ciudad como este encuentro o el Festival Manuel de Falla, “eliminado en 2017 tras 32 años de trayectoria y un público fiel que acudía cada año a esta cita”.

Cabe recordar que este festival se integró hace unos años en el Festival de Música Española, que organiza la Junta, y que amplió su nombre para acoger el de Manuel de Falla.