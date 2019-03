Eulogio Galán novela la represión en Trebujena

Esta es una historia que siempre se ha escuchado en Trebujena y yo me he dedicado exclusivamente a novelarla. Quería explicar cómo funciona el mal cotidiano en tiempos de guerra y también construir ese personaje que ha ido pasando de generación a generación a través de la historia oral”. Así explica Eulogio Galán (Trebujena, 1953) la génesis de su nueva novela, Mariana, que se presenta mañana en el salón Regio de Diputación y que rescata unos hechos de la aún poco conocida represión en los pueblos de la provincia en los años de la Guerra Civil. “Por la provincia no pasó la guerra, pero la guerra estaba presente”.

El andamiaje de la novela de Galán parte de una inundación en el Guadalete de principios de siglo y se desarrolla en las siguientes décadas a través de los ojos de la protagonista, ofreciendo una visión de cómo era la vida del campesinado en la provincia durante aquellos años convulsos en la política nacional.

“El objetivo de esta novela es que se conozca una historia, de tantas que pasaron para que nadie se olvide de de un suceso que ensombreció la historia de España por encima de cualquier otro suceso. Los poderes no repararon en el daño que iban a causar a un pueblo acorralado por la muerte”, describe.Porque Galán, afirma, que en esta narración sólo le interesa el día a día de la gente corriente. “Bajo las armas murieron cientos de miles de personas, la gran mayoría inocentes y otros equivocados. Hace muchos años que me he preguntado si quería escribir esta novela y, al final, mi respuesta ha sido que no podía dejar de escribirla”.

Aunque los hechos se desarrollan en una Trebujena que no se menciona, el autor pretende que otros muchos pueblos, donde sucedieron historias similares, se puedan ver identificados con una heroína que dignifica al ser humano, al tiempo que otros personajes, sus perseguidores, muestran el envilecimiento al que sólo puede llevar “la sin razón” de la guerra. Galán ya ha publicado con anterioridad una novela sobre Blas de Lezo.