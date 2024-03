La Escuela de Cine de la UCA acoge el preestreno de la última película de Benito Zambrano

El servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz organiza el preestreno del largometraje El salto, dirigido por el guionista y director de cine Benito Zambrano, este jueves 14 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro Principal de Puerto Real.

La cita se convierte en una nueva propuesta de la Escuela de Cine de la UCA que, bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real y la colaboración de la productora Esto También Pasará, Fundación Unicaja y Calvichi’s. La presentación contará con la presencia del jefe de producción, Rafa Caballero, y de Benito Zambrano. La entrada será libre hasta completar aforo. Se puede reservar asiento en el teléfono 629 555 896.

El salto refleja la situación que viven los migrantes subsaharianos, tanto los que esperan traspasar las puertas de Europa, como los que ya han conseguido entrar. Ibrahim llegó a España desde Guinea Conakry y ahora sus raíces están en Madrid, donde vive con Mariama y trabaja como albañil. Un día, la policía le detiene e Ibrahim, que carece de permiso de residencia, es deportado a su país. A partir de ese momento, su único objetivo será regresar a España para reunirse con Mariama y su hija a punto de nacer. Tras conseguir atravesar África, se instala con algunos compañeros en el Monte Gurugú, un campamento de inmigrantes que separa África de Europa. Allí conoce a Aminata, una chica empeñada en saltar la valla y llegar a España. Pero esa es una hazaña física que no está al alcance de cualquiera.

Benito Zambrano debutó en cine con el largometraje Solas (1999), ambientado en Sevilla y que trata sobre la soledad y las relaciones familiares, con la que ganó varios premios Goya, entre ellos al mejor guion original, mejor dirección novel, a la mejor actriz revelación para Ana Fernández, al mejor actor revelación para Carlos Álvarez-Nóvoa y a la mejor actriz de reparto para María Galiana. En el año 2002 Zambrano dirigió la serie de televisión Padre Coraje, con la presencia de Juan Diego, que cuenta la historia de un hombre que pretendía buscar justicia tras el asesinato de su hijo.

El director andaluz volvió al cine con Habana Blues (2005), historia ambientada en Cuba sobre dos jóvenes músicos que pretenden dejar la isla caribeña para buscar prosperidad en España. Seis años después estrenó La voz dormida (2011), adaptación del libro homónimo de Dulce Chacón, que se centraba en testimonios de mujeres del bando republicano en tiempos de posguerra. En 2019 estrenó Intemperie, película ambientada en la posguerra española y con la que consiguió varios premios y nominaciones. En 2021 presenta su película Pan de limón con semillas de amapolas, que consiguió la nominación al Goya a mejor adaptación de guion.

El productor Rafa Caballero compagina la música con la producción audiovisual. Después de cursar entre Jerez y Madrid Realización de Audiovisuales y Espectáculos, comienza a trabajar en 2006 como técnico en diferentes empresas de eventos de Madrid. Su primer trabajo de ficción fue como auxiliar de producción en la serie Sin Tetas no hay Paraíso. A partir de ahí, ya en 2008, encadena diferentes proyectos audiovisuales de publicidad y poco a poco se adentra en el cine y las series. Ha trabajado en producciones nacionales e internacionales como Bounty Hunters, Line Walker II, The Crown, Los Favoritos de Midas, El Verano que Vivimos, García La Serie. Recientemente ha trabajado como jefe de producción en la cinta Nowhere, dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Anna Castillo, que se estrenó en Netflix en septiembre de 2023.

Esta proyección se realiza gracias a la colaboración de las siguientes empresas, instituciones, ONG, asociaciones y colectivos Cine365Films, Filmax, Virtual contenidos, Noodles production, Cardjin, CEAR, ACNUR, La Plaza Asociación, Fundación Don Bosco, Algeciras Acoge, Federación Andalucía Acoge, Acoge ACCEM, CEAIN (Centro de Acogida a Inmigrantes), Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo ‘Tierra de Todos’, Trabajadores sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Tarifeños Solidarios, MZC (Mujeres en zona de conflicto), APDHA Puerto Real (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHA Sevilla, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Ayuda urgente a África, Fundación Márgenes y Vínculos, OXFAM, Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), GEUM DODOU, Ayuntamiento de Jerez, Delegada Diocesana de Jerez.

A esta proyección está prevista la asistencia de Fernando García Arévalo (fotoperiodista experto en migraciones), Jaime López, Javier Ruibal, el Chipi, Pedro Sevilla, Teresa Rodríguez, Kichi, José Antonio Barroso, Juan Cabral, Paco Ruiz, Juan Rincón, Pepe Freire, Maribel Mora, Manuel Tallafé, Juan José Téllez, Juan Manuel Pardo y Jesús Trujillo, entre otros.