David de la Cruz: “Ojalá el lector sienta esta historia tan propia como yo sentí la que me inspiró”

Hay historias, como heridas, que se te quedan marcadas en la piel. De esta cartografía de cicatrices ajenas saben muchos los periodistas y, aún más, si como David de la Cruz prestan su voz desde la vocación y la honestidad. Todas las historias importan. Todas. Pero sí es cierto que hay algunas que te siguen visitando durante años, enredadas en algún lugar de la cabeza (quizás del corazón) y la de Francisco Rendón se le pegó al periodista gaditano de tal manera que un reportaje, aunque incluso fuera merecedor de un premio, se le seguía quedando pequeño. Paco el Relojero y su familia gritaban una novela. Y De la Cruz, se la dio: Antes que vuelva a morir.

“Ojala el lector sienta esta historia tan propia como yo sentí la que me inspiró”, dice el novelista debutante que “con mucho cariño, con mucho respeto y mucha admiración” convierte al gaditano represaliado y “al exterminio de la familia Rendón” por parte de los golpistas en protagonistas de un libro donde también hay mucho de la vida de su propia familia. No en vano, La Cuqui y el Santi, esa pareja que también conoceremos en Antes que vuelva a morir son los padres del autor. “Sí, les quise dejar sus nombres de verdad porque para mí era más fácil escribir desde ahí”.

Escribir. A eso se lleva dedicando David de la Cruz durante buena parte de su vida profesional –ahora más ligada al periodismo político como parte del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cádiz–. De hecho, fue el oficio el que le llevó a la historia de la familia Rendón. Y el literato no reniega del periodista. “Yo creo que somos muchas cosas y es imposible quitarnos ninguna de ellas a la hora de afrontar algo con honestidad”, reflexiona el escritor que recuerda que conoció la historia de Paco el Relojero, de Francisco Rendón, “a través del blog del historiador Santi Moreno” para después escribir un reportaje sobre esta familia.

“Además, María Luisa Rendón, hija de Paco, fue la practicante del barrio del Pópulo, la practicante a la que había ido toda la vida mi padre de pequeño. Y ahí se me encendió la luz porque comenzaron a mezclarse la historia de Paco con las historias que me habían contado en mi familia. Así que en esta novela estoy yo en todas mis formas, yo como periodista, yo como persona que intenta escribir, yo como hijo, yo como gaditano...”

Están todos los David y está todo esa generación a la que, “politizada, o no,” le “robaron la vida”. “Cuando estábamos en la cuarentena de Matías (su hijo), estresados y sobrepasados como todos los padres primerizos, Bea (la periodista Beatriz Estévez, mujer del autor) le preguntó a mi madre, ¿Cuqui, cómo lo hiciste para criar a seis hijos?, ¿cómo te dio la vida?, la respuesta de mi madre, que dijo con naturalidad “es que yo no he tenido vida”, me llevó a esa reflexión... A que, además de todas aquellas personas cuyas vidas les fueron arrebatadas porque fueron represaliados, también había gente llana, despolitizada, a la que de alguna manera le robaron su derecho de vivir una vida plena... Fui tejiendo esas dos ideas con esas historias... Y aquí está la novela”, ríe.

Una novela que comienza frente al pelotón de fusilamiento (no le gusta García Márquez, qué va...) dando pie a una ficción en la que Paco el Relojero salvará la vida. “Después está la historia de Paco antes del estallido del golpe y luego la de esta pareja, Cuqui y Santi”, resume a grandes rasgos De la Cruz sobre su libro donde, además de tres arcos temporales, sobrevuelan tres muertes, dos metafóricas y una más corpórea.

Pero, para quien no lo conozca, ¿quién era el verdadero Paco el Relojero? “Pues Francisco Rendón era un vendedor de alhajas de aquí, de Cádiz, que emigró a Cuba y regresó con dos hijas y con algo de dinero. Abrió una relojería en la que ahora es la calle Pelota y militaba en el Partido Comunista al igual que sus hijas, Milagros y María Luisa, que también estaban politizadas. El marido de María Luisa, además, era Daniel Ortega, que también era militante y diputado por Cádiz. Cuando los fascistas dan el golpe de Estado asesinan a Paco, también a Daniel Ortega y a Milagros, que formaban parte de la resistencia en Cádiz. Y María Luisa fue a parar al penal del Puerto y va de prisión a prisión durante muchos años hasta que al final sale de la cárcel y trabaja como practicante en el Barrio del Pópulo”, resume De la Cruz sobre la historia que inspira su novela que, por supuesto, es ficción.

“Quieras que no eso ha sido complicado, y yo tenía mis reservas sobre todo por la opinión que pudieran tener los descendientes de la familia Rendón. Al fin y al cabo aquí está parte de su historia, iba a desenterrar sus recuerdos y muchos, doloroso, y quién es un extraño para hacer eso... Pero, afortunadamente, esa familia es que es un encanto, saben escuchar, son muy buena gente...”, alaba el autor “muy agradecido”, además, por el mensaje de cariño que uno de los miembros de la familia Rendón, Luciano Albarrán, le envió al leer la novela. De hecho, algunos herederos de los Rendón no faltaron a la presentación que Antes que vuelva a morir que tuvo lugar esta semana en el Espacio de Cultura Contemporanéa (ECCO).

Una presentación muy concurrida ya que David de la Cruz es una persona querida y respetada en la ciudad por su quehacer periodístico y, ahora, también político, ya que forma parte de la candidatura al gobierno andaluz liderada por Teresa Rodríguez. De hecho, su nombre sonó (en boca de un exasesor del Ayuntamiento) como posible candidato por su partido para al alcaldía de Cádiz. “Esa será una decisión colectiva que tomaremos más adelante entre todos los compañeros y la militancia. En cualquier caso, quien lidere esa candidatura es lo de menos, lo importante es que sea un proyecto colectivo con el que se identifique la gente y donde lo de menos sea el quién sino el para qué”, aduce.