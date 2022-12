Concierto de Navidad en el Falla con ‘El Mesías’ de Händel como reclamo

Un año más, la Coral de la Universidad de Cádiz y la Orquesta Álvarez Beigbeder protagonizarán una nueva cita con el Concierto de Navidad del Teatro Falla, que en esta ocasión se celebrará el próximo sábado, 17 de diciembre, con una obra universal y de calado como gran reclamo: ‘El Mesías’ de Händel. Juan Manuel Pérez Madueño vuelve a ponerse a los mandos de la dirección musical de un concierto que se incluye, además, en los actos de celebración del 40 aniversario de la coral universitaria gaditana. Los solistas del concierto serán Lucía Millán, soprano; María Ogueta, alto; Diego Morales, tenor, y Andrés Merino, bajo.

‘El Mesías’ es un oratorio compuesto por Georg Friedrich Händel en 1741. Mientras que en los demás oratorios de Händel puede reconocerse una marcada influencia italiana, la música de ‘El Mesías’ se arraiga en las antiguas pasiones y cantatas alemanas.Händel compuso la obra en Londres, en apenas tres semanas. Aunque tradicionalmente asociado con la Navidad, este oratorio trata no sólo el nacimiento de Jesús, sino de toda su vida. Unos meses después de ser compuesta, la obra se estrenó en Irlanda, durante un viaje de Händel, pero el gran estreno no llegó hasta el 9 de agosto de 1742, en el New Music Hall de Dublín para un concierto benéfico. El libretista Charles Jennens compuso el texto del oratorio, formado por fragmentos bíblicos. Jennens presentó la obra como si fuese una ópera, dividida en tres actos subdivididos en escenas.

La primera parte tiene por tema el adviento y la Navidad. Se anuncia la venida de Cristo, por lo que se encuentran algunos momentos de exaltación marcados por una gran intensidad expresiva. La segunda parte ilustra la pasión, la resurrección y la ascensión y finaliza con el Hallelujah, con coro, trompetas y timbales. En la tercera parte, se relata la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y la palabra ‘Amén’, que corona la obra. Exceptuando la sinfonía inicial, a modo de obertura o introducción, y la ‘Pifa’, que celebra el nacimiento de Cristo, ambas para orquesta, la obra es una sucesión de arias con algún arioso y algún dueto, recitativos y coros.

La mayor parte del libreto procede del Antiguo Testamento. La primera sección se basa en el Libro de Isaías, el cual profetiza la venida del Mesías. Hay algunas citas de los Evangelios, que están al final de la primera sección y al principio de la segunda. Se refieren al episodio de la anunciación del ángel a los pastores narrado en el Evangelio de San Lucas, dos enigmáticas citas del Evangelio de San Mateo y una del Evangelio de San Juan: “Contemplad el cordero de Dios”.

El resto de la segunda sección se compone de las profecías de Isaías y citas de los evangelistas. La tercera sección incluye una cita de Job: “Yo sé que mi redentor vive”, y el resto proviene principalmente de la primera carta a los corintios de San Pablo. Es interesante la interpolación de coros del Apocalipsis. El conocido coro Aleluya al final de la parte II y los coros finales (Digno es el cordero que fue sacrificado y Amen), ambos tomados del Apocalipsis.

La Coral de la Universidad de Cádiz, fundada en 1982 y que celebra por tanto su 40 aniversario en este año que acaba, ha pasado a gestionar proyectos donde tienen cabida una gran cantidad de artistas de diversa índole, que han aportado su prestigio y profesionalidad a todos y cada uno de dichos proyectos que hemos ido elaborando a lo largo de estos últimos años. En el espacio escénico del Gran Teatro Falla se ha hecho acompañar de artistas de la talla de David Palomar o Jesús Bienvenido, así como de cantantes como Javier Galán, José Julián Frontal, Pablo López, Lucía Millán, María Ogueta, Carmen Jiménez, Andrés Merino o David Lagares.

La Orquesta Álvarez Beigbeder, por su parte, se creó en 1998 a iniciativa de Archil Pochkua, del abogado jerezano Antonio de la Herrán y de personas interesadas por la música, que se constituyeron en asociación sin ánimo de lucro para darle estructura y forma legal. Desde entonces funciona de forma estable y continuada, dándole a los jóvenes músicos andaluces la oportunidad de formarse y participar en múltiples eventos de música clásica dentro y fuera del país.