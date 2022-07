Charlie Parker vuelve a sus orígenes

Para su legión de seguidores, una de las mejores cosas que trae el solsticio de verano es el nuevo libro de John Connolly. El autor irlandés no falla a su cita y en esta ocasión vuelve a los orígenes, a los estados sureños que nos presentó en el arranque de la saga. Como viene haciendo desde siempre, es la editorial Tusquets la que se encarga de publicar sus novelas en España. La última lleva por título En lo más profundo del sur, y Charlie Parker descubrirá que nadie puede escapar del pasado, que lo alcanza de pleno cuando recibe una misteriosa llamada telefónica: han descubierto un cadáver en un oscuro y fétido lago, el Karagol, situado en lo más profundo del sur, en Burdon County, una de las áreas más depauperadas de Arkansas. La noticia lleva a Parker a recordar lo que le ocurrió años atrás, en 1997, cuando llegó a Burdon County siguiendo una pista que podía conducirle al asesino de su mujer y de su hija; obsesionado por vengar lo que le había ocurrido tan recientemente a su familia, sumido en un insuperable dolor, recaló en esa zona, donde no tardó en provocar las suspicacias de todos los vecinos, y por supuesto de la policía; sin embargo, cuando se enteró de que acababa de morir asesinada una joven negra, la vida de Parker dio un giro inesperado. Su conciencia despertó. También sus deseos de justicia. Posiblemente allí nació el Charlie Parker al que todos acabarán admirando… y temiendo: el que mira de frente al mal y no duda en defender las causas perdidas.

En la magnífica Todo lo que muere Connolly sentó las bases de Parker, que con el paso de los tiempos ha ido creciendo hasta convertirse en un icono de la novela negra con títulos indispensables como El camino blanco, El ángel negro o la más reciente La mujer del bosque. Durante todos estos años se ha enfrentado a demonios como El Hombre Verde, el Dios Enterrado, o el Dios de las Avispas, a personajes siniestros como El Viajante, el abogado Quayle o Mors, que le pusieron la réplica en sus últimas obras. En Antigua sangre llegó a viajar a la vieja Europa para darles caza, pero ahora, tras un trasiego que no le sentó especialmente bien, regresa a los EEUU, a los bosques de Maine, y a esos estados que tan bien nos recreó en obras anteriores. Junto a Parker siempre está una pareja inseparable:Angel y Louise. Y es que la lucha contra el racismo y la violencia hacia las mujeres son otras constantes en el trabajo de un autor que ha sido capaz de unir como nunca la novela negra y el terror gótico. “No es difícil crear las criaturas malas. Tengo una buena imaginación. Es más difícil escribir sobre la bondad. Como nos enseñó John Milton, el malo tiene cierto atractivo narrativo”, nos dijo el pasado año en una entrevista a este diario.

La novedad: La juez Mariana de Marco, ante su caso más complicado

La otra novedad que les recomendamos hoy también viene avalado por una larga trayectoria y lleva por título Asesinato en el Jardín Botánico. Hablamos de la mítica serie protagonizada por la juez Mariana de Marco, que destaca por unos diálogos brillantes y una ironía muy peculiar. J. M. Guelbenzu es una de las voces más reputadas del género negro en nuestro país, atesorando varios e importantes premios a lo largo de su dilatada trayectoria.

En esta ocasión la trama arranca cuando el cadáver de Concepción Rivera, una mujer de mediana edad, aparece escondido detrás de una hermosa palma real en el Jardín Botánico de Madrid, junto a un ramillete de acónito y un botellín de whisky. Secretaria del Club de Amigos de los Jardines, formado por un grupo de pintorescos personajes entusiastas de la jardinería, había acudido al Jardín a escasos minutos de su cierre. ¿Quién la acompañaba y cómo pudo salir sin ser visto? Nada hace sospechar que alguien de su entorno pueda estar implicado, a pesar de que todos los miembros del club poseían la flor venenosa del acónito como ornamento. La perspicaz juez Mariana de Marco inicia la instrucción del caso mientras su compañero sentimental, el periodista Javier Goitia, en paro por la fuerte crisis que azota al sector, decide narrar la investigación en forma de crónica periodística. Este hecho los enfrentará en una extraña rivalidad amorosa que se enconará peligrosamente.