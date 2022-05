Cerca de 70 escritores estarán en la próxima Feria del Libro de Cádiz

El Espacio de Creación Contemporánea (ECCO) ha acogido esta mañana la presentación de la 37 edición de la Feria del Libro de Cádiz, que se celebrará del 8 al 17 de julio en el Baluarte de la Candelaria. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presidido un acto en el que también han participado Javier Vela, como responsable del Centro Fundación Unicaja de Cádiz, y Alejandro Luque, coordinador de la presente edición. La ilustradora gaditana María Gómez firma el cartel de un evento que contará con más de 90 actividades programadas y que traerá a Cádiz a cerca de 70 escritores.

Cazalilla ha confirmado que “la Feria ya vuelve al que ha sido su formato habitual, aunque seguimos apostando por la primera quincena de julio. Tendrán cabida actividades de toda índole: presentaciones de libros, proyecciones, conciertos por la noche, actividades por la mañana, y un largo etcétera. Así que os animamos a ir calentando motores, para lo que queremos que se convierta en la gran fiesta de la literatura del verano”.

Javier Vela, por su parte, ha explicado que "el marco colaborativo de Unicaja abarca programas tan importantes como exposiciones, Feria del Libro, FIT de Cádiz o el Festival de Cine Documental Alcances, y que no solo patrocina, sino que contribuye al desarrollo de la política cultural en esta vocación mutua que tenemos con el Ayuntamiento de Cádiz. La Feria del Libro de Cádiz, además, es una fiesta de la literatura que imprime un carácter muy especial para editores, libreros y ciudadanía ya que contribuye a dejar poso y que el lector vuelva a la realidad. Desde la Fundación Unicaja creemos en esta idea de Feria del Libro de trabajo continuado a lo largo del año en torno al libro y a la cultura literaria".

Bajo el lema Una lengua sin límites, la Feria del Libro de Cádiz 2022 reunirá a cerca de 70 escritores de las más diversas procedencias que han adoptado el español como lengua para escribir, demostrando que el idioma no conoce fronteras: es el caso de Ioana Gruia (Rumanía), Mohamed el Morabet (Marruecos) o Roger Wolfe (Reino Unido), pero también de todo un premio Goncourt como Mathias Enard (Francia), que, aunque escribe en francés es perfectamente bilingüe. Cómo no, la literatura hispanoamericana estará presente, con un día especialmente dedicado a México y la FIL de Guadalajara en el que participarán Jorge Volpi y Brenda Navarro, así como con la visita de todo un premio Cervantes, el nicaragüense Sergio Ramírez. También visitarán la Feria las poetas portuguesas Joana Espain Oliveira y Sara Martins, y completarán el carácter internacional de esta feria autores como Ibrahim Bah (Ghana) o Ilya U. Topper, gaditano de origen alemán.

La presente edición contará asimismo con la presencia de otros destacados nombres de las letras españolas actuales, como Manuel Vilas, finalista del premio Planeta, que pronunciará el pregón inaugural; Rosa Montero, premio Nacional de Periodismo y premio Primavera, entre otros galardones; María Zaragoza, último premio Primavera de novela; Isaac Rosa, premio Biblioteca Breve, o Manuel Moya, premio Málaga de novela; novelistas de la talla de Jesús Carrasco, Sara Mesa, Eva Díaz Pérez, Felipe Benítez Reyes o Nerea Riesco, así como los relatos de David Eloy Rodríguez. Y también estarán presente Lola Pons, último premio Miguel Delibes de periodismo, y el granadino Guillermo Busutil, flamante Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021.

La Feria 2022 quiere ser también la del reencuentro de los lectores gaditanos con algunos de sus autores que un buen día se marcharon, pero que siguen vinculados a la ciudad y a la Bahía, escenarios que incluso quedan reflejados en algunas de sus ficciones. Entre estos invitados destacan Benito Olmo, cuya novela La maniobra de la tortuga acaba de ser llevada a la pantalla grande; Jerónimo Andreu, que regresa a la ficción con una nueva entrega de su policía gibraltareño Joseph Sánchez en El sueño del cíclope; Rosa Gil, que firma uno de los debuts más sorprendentes del panorama nacional, El mundo necesita a Delirium, y el isleño Antonio Tocornal, que ha logrado una extraordinaria acogida con su novela Malasanta, premio Felipe Trigo. Asimismo, el sanluqueño Félix J. Palma, uno de los autores gaditanos más internacionales, ofrecerá una clase magistral.

Este será también el año de conmemorar efemérides ineludibles y de recordar a algunos grandes autores que se fueron. Desde el quinto centenario del nacimiento de Elio Antonio de Nebrija o el centenario del Concurso Nacional de Cante Jondo de Granada al obligado homenaje a figuras como José Manuel Caballero Bonald, desaparecido el pasado año; el aniversario, también, del adiós a Nacho, el genial guionista de la serie de viñetas Goomer e inventor del superventas de la cocina Falsarius Chef, que vivió en el Puerto de Santa María; los diez años que han pasado desde que el maestro de la novela negra Carlos Pérez Merinero pasó a ser leyenda, que se celebrará con un lanzamiento muy especial; y un adelanto de los centenarios de Lola Flores y de Carlos Edmundo de Ory con la edición completa de sus aerolitos.

Siendo Cádiz una ciudad de grandes poetas, nunca puede faltar la presencia de este género en la programación de la Feria. Este año, además de los citados Ioana Gruia, Roger Wolfe, Joana Espain Oliveira y Sara Martins, se contará con la presencia del arcense Pedro Sevilla, del sevillano Juan Lamillar. Asimismo, tendremos una mesa dedicada a un género en auge como es el aforismo, con dos de sus artífices más prestigiosos: el jerezano José Mateos y la granadina Carmen Canet.

Decidida a apostar por los nuevos públicos, la Feria del Libro 2022 brindará la presencia en Cádiz de personalidades tan diversas y atractivas como Miguel Gómez, conocido como músico del popular dúo Antílopez, que debuta como escritor; el rapero Saturnino Rey, Zatu, con su tercer libro, el primero en el que se pasa a la ficción; el escritor Pedro Ramos, premio Edebé con la novela Un ewok en el jardín sobre el delicado tema del suicido juvenil; el superventas Blue Jeans, un fenómeno de ventas sostenido en el tiempo: o Salvador Gutiérrez Solís, escritor de larga trayectoria que ha debutado en la novela juvenil con Los populares de Magik.

El cómic estará representado por Ricardo Martínez, compañero de Nacho en la creación del citado Goomer; Fidel de Tovar y Dani Bermúdez, dos de los creadores españoles de manga más prestigiosos del momento; y Fritz y Álex Romero, un tándem de enorme veteranía y solvencia. Y por primera vez acogerá una Slam Poetry de jóvenes talentos gaditanos, así como una exhibición de bailes de k-pop.

En cuanto a las propuestas infantiles, la Feria del Libro de Cádiz contará con actividades protagonizadas por Raquel Díaz Reguera, Raquel Díez Real, Almudena Fuentes, Javier Gómez del Valle o Belén Pérez Daza, entre otras figuras.

La 37 edición cuenta con una decidida apuesta por la literatura, pero también acogerá libros de las más variadas disciplinas: música de la mano de Juan Sáinz y Malick Mbengue; historias de gran calado social como la que narra Kabul: huir para vivir explicado por Fermín Cabanillas y Reyes Calvillo; el arte rupestre de la provincia de Cádiz con la guía que es referencia desde hace más de dos décadas, de Uwe Topper; la historia de la Explosión de Cádiz, la vida y obra del genio del carnaval Paco Alba, las raíces del flamenco y mucho más.

La Feria gaditana crece a lo largo y a lo ancho. Para empezar, se adelanta tres días (5, 6 y 7 de julio) con un mini-ciclo de documentales literarios en colaboración con la plataforma No Ficción. Este año, además, la actividad se amplía a las mañanas con un programa que incluirá cinco rutas literarias por la ciudad, entregas de premios, maratones de microrrelatos, consultorios gratuitos de agencias literarias, una sesión de radioteatro coordinada por Teresa Yribarren y dos exposiciones, una dedicada a José Manuel Caballero Bonald y otra realizada en colaboración con la Escuela de Arte de Cádiz. Y cómo no, unas veladas musicales en las que tendrán cabida el jazz, el rock, el swing, el flamenco, la música mexicana, la bossa nova, etc.

La Feria del Libro de Cádiz está organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, Junta de Andalucía-CAL, Diputación Provincial de Cádiz, Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UCA, Servicio de Publicaciones de la UCA, Fundación Carlos Edmundo de Ory, Fundación José Manuel Caballero Bonald, Fundación José Manuel Lara, Institut Française Seville, Consulado de Portugal, Instituto Camões y la plataforma No Ficción, así como la participación de la Federación Andaluza de Libreros, la Asociación de Personas Lectoras, Escuela de fotografía Manuel Esteves, Escuela de Arte de Cádiz, CEAR, Anaya, Norma Editorial, El Paseo, Editorial, Cazador de Ratas, Kaizen Editores, Ediciones Mayi, Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, APC, agencia Tres Pies al Gato, agencia Daniel Heredia, Casa del Terror, Torre Tavira y Onda Cádiz Televisión.