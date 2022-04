El trío Carmen Mola presenta hoy ‘La Bestia’ en el ECCO de Cádiz

Carmen Mola –el trío formado por Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez– llega esta tarde, 19 de abril, al Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) de Cádiz para presentar su novela La Bestia, con la que lograron el último Premio Planeta. El encuentro se enmarca en la iniciativa Diario de los Libros que promueve el Grupo Joly, compañía editora de Diario de Cádiz.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas y será presentado por el periodista de Diario de Cádiz Pedro Espinosa. El director de Diario de Almería, Antonio Lao, será el moderador. Tras el diálogo con los tres autores, los escritores atenderán las preguntas del público y firmarán ejemplares de su libro. Que la novela La Bestia ganara el Premio Planeta el año pasado destapó la autoría de Carmen Mola. Los lectores se sorprendieron al ver que no había ninguna Carmen y que eran Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez quienes estaban detrás de este thriller. Tras meses en el punto de mira en los que se crearon argumentos destructivos y otros halagadores por esconderse tras el seudónimo, llegan hoy a Cádiz.

Se trata de una historia de misterio ambientada en Madrid de 1834, con la ciudad sufriendo a la vez una devastadora epidemia de cólera y las aterradoras embestidas de una misteriosa criatura que se complace descuartizando a niñas de los barrios miserables. En este contexto, desaparece Clara, la hermana pequeña de Lucía, quien se embauca en su búsqueda junto con Onoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas. Tras la desaparición se inicia una carrera a contra reloj para encontrar a la niña con vida. Este es el argumento de La Bestia, la cuarta novela de Carmen Mola.

Mercero, Martínez y Díaz sabían que en algún momento iban a desvelar la identidad. “Creo que habríamos terminado saliendo de todos modos, era cuestión de tiempo porque nos sentíamos ya un poco acorralados. No somos expertos en ocultar nuestra identidad. Era algo que iba a salir en cualquier momento, y mejor dar el paso nosotros que verlo cualquier mañana en una web”, indicaron recientemente en una entrevista para el Grupo Joly.

“Lo importante es el producto, la novela, y una novela no es un nombre, es una historia. Si gusta la historia que he contado no debería haber más controversia”, declaró Martínez. El argumento del grupo sobre este trabajo colectivo apunta hacia la suma de la creación conjunta. “Somos guionistas de formación, por lo que eso de cuatro ojos ven más que dos, y seis más que cuatro, es muy válido”, explicó Díaz.