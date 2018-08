El Brujo descubre la figura de Esquilo en Baelo Claudia

Rafael Álvarez, El Brujo protagonizará desde hoy y hasta el sábado las noches de teatro en el yacimiento arqueológico de Baelo Claudia dentro del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

A partir de las 22.00 horas, el intérprete y dramaturgo cordobés pondrá en escena su personal versión de Esquilo, del nacimiento a la muerte de la Tragedia Griega, que aborda la vida del comediógrafo heleno, introductor de la tragedia. Como cuenta el propio artista "me enamoré de Esquilo. Y aluciné con él. Y me inventé otro Esquilo. Y jugué con él. Me he bañado en el manantial de la tragedia griega con el pretexto de este espectáculo", que cuenta con la música en directo compuesta e interpretada por Javier Alejano.

Rafael Álvarez, El Brujo, señala que se decidió a representar el Esquilo tras una visita al Partenón y a las cariátides: "Estaban perfectamente labradas por delante y por detrás. Los bucles del cabello eran hermosos, armónicos y atrajeron magnéticamente mi mirada. Después supe que la parte de atrás estaba destinada a ir adosada a la pared de un templo. No obstante, los detalles exhibían el mismo cuidado y la misma belleza que la parte delantera, en principio la única que iba quedar expuesta a la vista". "El proceso de creación", añade, "es el juego mismo de la vida en marcha. Una magia lejana y un ritmo sin tensión. Esta es sin duda una obra clásica que nace de la misma inocencia sagrada que exhibían aquellas cariátides".

El Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, al que se ha sumado este verano el Festival Flamenco Patrimonio, se celebra en los antiguos teatros romanos de Málaga, Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) e Itálica (Santiponce, Sevilla), lo que supone 8 semanas seguidas de representaciones, con 68 pases en total y un presupuesto que alcanza los 190.000 euros. Los espectáculos representados en la cita se han elegido mediante una convocatoria pública a la que concurrieron 90 propuestas, de las que fueron seleccionadas 28, que ofrecerán seis estrenos absolutos.

En las cinco ediciones anteriores del festival asistieron 66.424 espectadores.