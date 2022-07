Alejandro Sanz regresa ‘a casa’, a Cádiz, después de dos años de espera por sus conciertos

Cuando el 5 de enero de 2020, Alejandro Sanz se despojaba de su barba de rey Melchor con la promesa de un pronto regreso a Cádiz –el que se tendría que haber producido medio año después–, ni el Hijo Adoptivo de la ciudad, ni un país entero, podía imaginar que apenas dos meses después se paralizaría el mundo. La pandemia truncaba vidas y la vida misma, y aunque ese verano de 2020 comenzábamos a despertar de la pesadilla, todavía quedaban lejos los grandes aforos que justo este año han empezado a consolidarse. Por eso, porque ahora se dan todos los condicionantes para compartir una noche de concierto como si el apocalipsis no nos hubiera rozado nunca, el madrileño más gaditano regresa a su casa para cumplir con la cita prometida.

Con las citas, 8 y 9 de julio, este viernes y sábado, a mejor entender, en el Estado Nuevo Mirandilla, antiguo Estadio Carranza, que era el nombre del enclave en el que Alejandro Sanz recalaría en unas de las pocas fechas de La Gira durante julio de 2020. De hecho, se anunció una primera fecha, cuyas entradas volaron, y el reencuentro con Cádiz se tuvo que ampliar un día más. Ambos días suspendidos en 2020, sin convocatoria en 2021 y, por fin, se han reactivado en este 2022.

Desde entonces, muchos de sus incondicionales (el aforo del sábado está prácticamente vendido aunque todavía quedan entradas para la cita de esta noche) han custodiado las entradas del evento en una larga espera que toca a su fin y que viene a reconciliarlos con la última actuación del autor de Corazón partío en la ciudad, también en el Estadio Carranza, hace la friolera de 9 años ya.

Una actuación que no estuvo exenta de polémica, no por el repertorio ni por la entrega del artista, sino por el alcance del sonido de un concierto que se topó con la mala idea del levante (que volverá a soplar hoy) y una poco adecuada orientación del escenario. Afortunadamente, la cita de esta noche cuenta con la escena en fondo sur y no en preferencia, como en el espectáculo de 2013.

Y aunque Alejandro Sanz no canta en Cádiz capital desde entonces, el músico de ascendencia gaditana sí ha visitado la ciudad en dos ocasiones desde entonces. La primera en el año 2019 cuando estuvo en el Palacio de Congresos para recibir el título de Hijo Adoptivo de la ciudad y, la segunda, menos de un año después para subirse a la Cabalgata de Reyes del recién estrenado año 2020 para repartir caramelos e ilusión a los niños (y no tan niños) gaditanos como rey Melchor.