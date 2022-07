15 canciones de Alejandro Sanz para escuchar y prepararse antes del concierto en Cádiz

Alejandro Sanz cantará este viernes y sábado en Cádiz. El artista, hijo adoptivo de la ciudad, dará por fin sus conciertos programados desde antes de la pandemia en el estadio Nuevo Mirandilla, como parte de la gira con la que ha retomado sus espectáculos en directo por la geografía española y que incluye estas dos esperadas citas.

El cantante con raíces gaditanas repasará seguro sus grandes éxitos, además de incluir temas de su último disco 'Sanz', y para abrir boca e ir cogiendo tono, hemos preparado un resumen de sus grandes canciones. A seguro, muchas de ellas se escucharán estas dos noches, y si falta alguna, bien vale la pena recordarlas en esta selección que hemos realizado con esfuerzo ante su larga lista de éxitos. Con tres décadas de carrera a sus espaldas, 13 discos (sin contar recopilatorios) y más de 20 premios Grammy (contando los latinos y los genéricos), Alejandro Sanz es uno de los compositores con mayor reconocimiento.

Pisando fuerte

Empezando por el principio, el álbum 'Viviendo deprisa' (1991) daba a conocer al público a un joven Alejandro Sanz, al que le llegaban sus primeros éxitos. Sin duda esta historia de amor entre una mujer adulta y un adolescente locamente enamorado es uno de ellos. Aquí aparecen otros temas como 'Se le apagó la luz' o 'Los dos cogidos de la mano'. Vendió más de un millón de copias.

Viviendo deprisa

También incluido en este primer trabajo bajo el nombre de Alejandro Sanz está un himno para muchos seguidores. 'Viviendo deprisa' pone a botar al público seguro cada vez que suena en uno de sus conciertos.

La fuerza del corazón

Tras el segundo disco, 'Si tu me miras', con canciones como la que le da nombre o 'Cómo te echo de menos' y 'Mi primera canción'; el álbum 'Alejandro Sanz 3' llegaba en 1995 con temas que siguen siendo muy recordados y cantados en los directos del artista. Sin duda una de ellas es la Fuerza del corazón "que te empuja y que te llena, que te arrastra y te acerca a Dios".

Lo ves

En este tercer disco está también incluidas grandes baladas como la conmovedora 'Lo ves', de una relación ya acabada. Sanz lo suele interpretar acompañado solo por el piano con todo el público coreando su letra.

Mi soledad y yo

Otro clásico de Alejandro se podría decir. Una desgarradora letra que suele sonar fuerte también en las gargantas del público cada vez que suena en directo, con ese romántico "Te besaré, como nadie en este mundo te besó,..."

Corazón partío

Imposible hablar de Alejandro Sanz y no citar su mayor éxito, 'Corazón partío', que compuso en un momento en México durante la gira de 3, según ha contado en entrevistas. Este tema de ritmos flamencos fue el segundo sencillo del que fue el álbum que sin duda le dio el gran reconocimiento como artista 'Mas', publicado en 1997.

Amiga mía

"Amiga mía no sé qué decir ni que hacer para verte feliz". Frase mítica de esta canción que seguro que has repetido. La canción a esta "princesa de un cuento infinito" es otra de las más tarareadas y pertenece al disco Más que consagró al artista.

Cuando nadie me ve

Después del gran éxito de Más, en el año 2000 publicaba 'El alma al aire', que dejaba canciones como 'Quisiera ser', la que da nombre al disco, o, la elegida 'Cuando nadie me ve', llena de sentimiento. "Cuando nadie me ve puedo ser o no ser; cuando nadie me ve pongo el mundo del revés, cuando nadie me veno me limita la piel". Estos versos han sido interpretados en varias ocasiones con Niña Pastori.

Cai

Y si estamos en Cádiz, no podemos dejar de pasar por alto 'Cai'. Publicado en un disco de Niña Pastori, que le puso voz, la canción compuesta por Alejandro Sanz es una de sus letras más conocidas y le vincula a la ciudad gaditana para siempre.

No es lo mismo

Sanz presenta su álbum 'No es lo mismo' en 2003, con una canción con el mismo nombre en que el artista incluye nuevos ritmos e innova. Sin embargo siguen baladas como 'He sido tan feliz contigo' y el flamenco sigue presente en '12 por 8' o 'La silla donde te esperé', con la guitarra de Paco de Lucía.

Looking for paradaise

Paraíso Express, en 2009, tiene, como lo tuvo el anterior de 'El tren de los momentos', colaboraciones internacionales. Junto a Alicia Keys, Looking for paradise, se convierte en un éxito dentro de un disco con grandes canciones como 'Desde cuándo' y 'Nuestro amor será leyenda', que también se siguen recordando.

Mi marciana

Pasa el tiempo, y las nuevas canciones de Alejandro Sanz también siguen encandilando a su público y quedando en el recuerdo de todos. ' Mi marciana' es un claro ejemplo de ello, dentro de 'La música no se toca', de 2012, su décimo álbum de estudio.

Te canto un son

Otro de los temas en los que Alejandro Sanz se acuerda de Cádiz. "Cuba en alma, Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz te traigo un son". De su disco 'Sirope', el último antes de la pandemia, sonó en todos los conciertos de su anterior gira, un álbum donde también se incluye temas como 'Mi persona favorita' o la emocionante 'El trato'.

La Rosa

Su disco más reciente 'Sanz', con el que ha vuelto el artista más intimista, incluye un homenaje al algecireño Paco de Lucía. 'La rosa' cuenta con un estribillo compuesto por el guitarrista y fue completada por Sanz. Este último trabajo es muy personal como se puede ver en 'Bio' y ya están sonando mucho 'Mares de miel' o 'Yo no quiero suerte'.

Y ya te quería

De bonus ponemos una canción incluida en el último disco pero que es del paisano Manuel Alejandro, que junto han sido nombrados hijos predilectos de Andalucía este año 2022 juntos. Esta canción fue escrita por el jerezano para su mujer y suena maravillosa en la voz de Sanz.