“Melchor es Melchor, no Alejandro”. Era parte de la petición de una internauta (@pilu.sanzera) que ayer mismo compartía el cantante Alejandro Sanz en sus historias de Instagram.

Con esto, el popular artista que ha recibido el encargo de encarnar hoy al Rey Melchor mostraba su posicionamiento al respecto de una petición que, desde la propia Asociación de Reyes Magos de Cádiz también se hacía.

“A todas los que vais a Cádiz a ver la cabalgata de sus Magestades los Reyes Magos por favor no le estropeeis la infancia a tod@s los niñ@s que van. Melchor es Melchor, NO ALEJANDRO”. A este párrafo se le suma otra reflexión por parte del autor o autora del mensaje que circula por Instagram, también compartida en toda su extensión por Alejandro Sanz: “Vosotros creéis en las cremas para haceros más jovenes o en los productos para adelgazar y no se os quita la ilusión no se la quitéis vosotros a los niños”.

Este periódico intentó este viernes, de nuevo, contactar con el cantante a través de su manager para conocer su estado de ánimo horas antes de meterse dentro del personaje de Melchor pero, una vez más, resultó imposible. Desde la propia Asociación de Reyes Magos reconocen que, en todo momento, Luis Pizarro, primo de Alejandro Sanz, ha servidor de interlocutor entre la organización de la cabalgata y el cantante madrileño.

Ayer mismo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se hizo oficial, tras mantenerse una nueva reunión por parte de la Junta Local de Seguridad, que los Magos de Oriente, así como la Estrella y el Cartero Real, tendrán una agitada agenda para este domingo, 5 de enero, de más de 14 horas que empezará en torno a las ocho de la mañana con la primera visita de la jornada que tendrá como escenario la residencia de ancianos Matías Calvo, donde saludarán a las personas mayores que residen allí. Posteriormente los Reyes Magos se dirigirán a la residencia Fragela, en la Plaza del Falla, desde pondrán rumbo a la sede de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán.

El Hospital Puerta del Mar es el siguiente destino de los Reyes, donde, un año más, se vivirán los momentos más emotivos de la jornada con la entrega de regalos a los niños que no podrán vivir la noche más ilusionante en sus hogares. Tras abandonar el hospital, Melchor;Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente y el Cartero Real pondrán rumbo hacia la Comandancia de la Guardia Civil para terminar en el balcón del Ayuntamiento en torno a las dos o dos y pico de la tarde, antes de que se inicie a las seis de la tarde el cortejo oficial.