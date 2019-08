–Extensa gira la de su primer trabajo, ¿cómo la lleva?

–Súper bien. Voy muy contenta a todos los conciertos porque es que me estoy dando cuenta que no conozco casi nada de España y esta gira me está dando la oportunidad de descubrir nuestro país.

–¿Le da tiempo, entonces, de disfrutar de las ciudades?

–Bueno, voy un poco justa, no es que pueda disfrutarlas mucho pero algo es algo.

–¿Cádiz la conocía?

–Qué va. Del sur sólo he estado en Sevilla, Huelva, Málaga y Jaén, que es de donde es mi familia por parte paterna, pero ya está. Así que tengo muchas ganas de conocer Chiclana y Cádiz.

–Hágame un ‘spoiler’ de lo que ocurrirá en el concierto de Aitana.

–En un concierto de Aitana ocurre, por lo general, una mezcla de emociones. La gente se emociona y llora con las baladas, se ríen y lo pasan genial en los momentos de Presiento o Teléfono. Es un poco un viaje de sentimientos y emociones donde la gente se viene muy arriba con algunas canciones y donde hay también lugar para la nostalgia.

–¿Cómo ha sido el proceso de traer al mundo a ‘Spoiler’?

–La verdad es que desde que salí de Operación Triunfo he estado componiendo sin parar al punto que cuando empecé la gira de julio y agosto le dije a la compañía que necesitaba descansar los días que no había concierto, bueno, descansar a medias porque sí que sigo con las clases de baile, canto y entrenamiento, pero sí necesitaba como una pequeña desconexión de componer para vivir un poco más, reconectar conmigo misma y saber qué quiero exactamente plasmar en mis futuras canciones.

–¿Fue en Los Ángeles donde se fragua ‘Spoiler’?

–Sí, más o menos, allí estuve dos años y salieron varios temas, pero no fueron la mayoría de ellos porque luego, aquí, en España, estuve componiendo con diferentes compositores y artistas increíbles y tuve la suerte de que salieran canciones como las de Spoiler.

–Antes de ‘Spoiler’ llegó ‘Trailer’, un adelanto con cinco canciones, ¿por qué decidió hacerlo así?

–Porque yo tenía unas cuantas canciones acabadas, las que fueron para Trailer, y la gente no paraba de preguntarme por mi música y yo tenía tantas ganas de compartirlas... Así que qué mejor que sacar un Trailer de lo que estaba preparando (ríe).

–Doce discos de Platino, 7 de Oro... ¿Soñó alguna vez con un debut así?

–Para nada. Nunca imaginé que las cosas pudieran suceder así, las cosas como son. Yo estoy muy feliz con lo que está ocurriendo pero, sobre todo, agradecida.

–¿Qué es lo mejor que le ha ocurrido profesionalmente en estos dos años?

–Pues conocer a personas que son maravillosas en el mundo de la música, que te den tantos consejos, el poder vivir de algo que realmente te apasiona, el irme a vivir a Madrid para poder seguir adelante con mi sueño y empezar una independencia que nunca antes había tenido, aunque te reconozco que echo mucho de menos a mi familia, pero, bueno, es un proceso de madurez.

–¿Y lo más duro a lo que se ha tenido que enfrentar en este tiempo?

–Lo más duro ha sido la falta de privacidad en algunos aspectos pero, lo entiendo, sé que es el precio a pagar. Además, que soy una persona muy vergonzosa y, de repente, salir de un sitio y que haya personas haciéndome fotos... Es que todavía no sé muy bien cómo reaccionar ante eso.

–Los espectadores de OT conocieron a una Aitana muy natural, muy espontánea, pero a la que le faltaba cierta confianza en sí misma. ¿Ahora se siente más segura?

–Totalmente, así era. Y creo que en estos años me he ido fortaleciendo porque me las personas que me rodean me dicen las cosas claras, como son, pero también me animan mucho a trabajar en esa confianza en mí misma y a que sea feliz y me insisten mucho en la idea de que si la gente se ha fijado en mí, de algún modo, por algo será.

–¿Es el mundo de la música lo que esperaba?

–Es que nunca me lo he imaginado de ningún modo. Al final cada uno trabaja de lo suyo y en su trabajo pues te haces amigos, te haces tu círculo... No sé, sí, supongo que era lo que esperaba...

–Iba a estudiar Diseño Gráfico y sé que dibujaba. ¿Lo sigue haciendo?

–Sí, lo sigo haciendo. Me relaja un montón y es algo que me encanta.

–En su libro ‘La tinta de mis ojos’ pudimos ver algunos de ellos.

–Sí todos los que están en el libro son hechos por mí. La verdad que hacer ese libro fue algo muy bonito porque me lo ofrecieron nada más salir y me lo tomé como una forma de sacar todo lo que tenía dentro y lo necesitaba porque yo pensaba que nadie entendía lo que estaba sintiendo porque había vivido algo que pocas personas habían vivido. También me daba la oportunidad de sacar mis dibujos, de exponer esa parte de mí, la que dibujaba, la que iba a estudiar la carrera de Diseño, que había dejado aparcada... Así que fue como un proceso casi de terapia de psicólogo, como de cerrar una etapa, aunque no ha sido cerrarla porque no creo que nada se cierre sino que se aparca, por ahora.

–Hace un par de meses ha cumplido 20 años. ¿Cuál es el mejor regalo que le puede traer la nueva década en la que entra?

–Básicamente, poder seguir viviendo de la música, que para mí es lo más importante y lo que me hace feliz diariamente.