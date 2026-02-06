Varias viviendas en Ubrique comienzan a sufrir filtraciones de agua en paredes y suelos

Según información de Radio Ubrique, vecinos de las calles Guindaleta, Saúco, Madera y Plaza de la Verdura comenzaban este mediodía a achicar agua de sus viviendas por filtraciones por la pared y el suelo desde Ubrique Alto.

La situación sigue siendo complicada hoy en la localidad jandeña, con anegaciones en distintas calles (como Sol y Arrobal), mientras sigue activado el nivel 2 de emergencia en el municipio. Una decisión que tomaba esta mañana el Ayuntamiento ubriqueño tras la reunión mantenida con los miembros del Plan de Emergencia Local: "La prioridad ahora -comunicaban desde el Consistorio- se sitúa en realizar una primera actuación preventiva en los distintos socavones" que ha provocado el temporal en el municipio.

ACCESO PARA RECOGER ENSERES

En cuanto a las personas desalojadas en la tarde de ayer, el Ayuntamiento ha señalado que las familias afectadas de Manuel de Falla, Lavadero y Zurbarán han pasado la noche acogidos por familiares y amigos en su mayoría, mientras que una familia está en los apartamentos Carlota y otra en el hotel Sierra, de la localidad.

Solo una familia permanece en la piscina municipal por tener una mascota y el Ayuntamiento le busca a esta hora una vivienda alternativa que permita la entrada del perro, ha explicado.

Igualmente, indicó el Ayuntamiento, los residentes en Manuel de Falla y Zurbarán podrán acceder en distintos tramos y durante la tarde de hoy de forma controlada a sus domicilios para recoger enseres de primera necesidad.

Asimismo, ha informado de que las trabajadoras de ayuda a domicilio retoman hoy la actividad para supervisar el buen estado de los usuarios, así como que el Ayuntamiento ha ofrecido dos trabajadoras de apoyo a la Residencia para cubrir a las que no han podido llegar a Ubrique.