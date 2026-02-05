Puerto Serrano es otro de los pueblos de la Sierra de Cádiz que está sufriendo los estragos de la borrasca Leonardo. La crecida del río Guadalete debido a las lluvias ha provocado el colapso del puente de la Toleta, que ha quedado completamente destruido. El Ayuntamiento ya cortó el miércoles el paso por el peligro que representaba al tiempo que prohíbe acercarse hasta la zona haciendo un llamamiento al sentido común, la precaución y la responsabilidad.