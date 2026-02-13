La presa de Montejaque, en Málaga, ha comenzado a aliviar agua después de un siglo sin funcionar. Este embalse, también conocido como del Hundidero, se construyó en los años veinte del siglo pasado, pero nunca se pudo llenar, debido a las filtraciones en la roca caliza. Las intensas lluvias caídas en Grazalema lo han conseguido. El arroyo Campobuche, que nace entre Villaluenga y Grazalema, lo ha llenado hasta el punto de que está soltando agua por sus aliviaderos. Tanto el Gobierno andaluz como Endesa, propietaria de la presa, llevan días monotorizando la infraestructura.