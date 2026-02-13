La presa de Montejaque que llena Grazalema abre tras un siglo de abandono
Este embalse, también conocido como del Hundidero, no pudo llenarse en los años veinte del siglo pasado por las filtraciones del terreno
Las lluvias no han causado daño en las casas de Grazalema
La presa de Montejaque, en Málaga, ha comenzado a aliviar agua después de un siglo sin funcionar. Este embalse, también conocido como del Hundidero, se construyó en los años veinte del siglo pasado, pero nunca se pudo llenar, debido a las filtraciones en la roca caliza. Las intensas lluvias caídas en Grazalema lo han conseguido. El arroyo Campobuche, que nace entre Villaluenga y Grazalema, lo ha llenado hasta el punto de que está soltando agua por sus aliviaderos. Tanto el Gobierno andaluz como Endesa, propietaria de la presa, llevan días monotorizando la infraestructura.