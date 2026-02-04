La impresionante cascada que cae de la plaza de los Asomaderos en Grazalema por la cantidad de agua acumulada

Una impresionante cascada por el agua acumulada en la plaza de los Asomaderos de Grazalema es una de las imágenes del día en este municipio serrano que ya ha recibido casi 300 litros de agua en pocas horas. En estos momentos, Infoca y Bomberos trabajan para ayudar a achicar agua y la Unidad Militar de Emergencias se encuentra de camino para socorrer a este municipio.